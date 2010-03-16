Отношения Украины и Грузии в ближайшее время будут ухудшаться

Украинско-грузинские отношения в ближайшее время будут ухудшаться. Такое мнение сегодня во время видео-моста «Москва-Тбилиси» высказал экс-премьер Грузии, лидер оппозиционного движения «За справедливую Грузию» Зураб НОГАИДЕЛИ.

«Украинско-грузинские отношения в ближайшее время будут ухудшаться, но не из-за того, что Виктор ЯНУКОВИЧ стал Президентом, а из-за того, что Михаил СААКАШВИЛИ является Президентом Грузии сегодня», - сказал З.НОГАИДЕЛИ.

Он убежден, что фактор «так называемых грузинских наблюдателей» во время выборов в Украине будет откладывать отпечаток на украинско-грузинские отношения.

«Я не думаю, что эти отношения настолько ухудшатся, что их сложно будет улучшить. Со сменой власти в Грузии украинско-грузинские отношения вернутся на хороший уровень», - уверен З.НОГАИДЕЛИ.

Он также надеется, что Президент Украины признает независимость Абхазии и Южной Осетии.

«Я не думаю, что дело дойдет до крайних точек, до напряженности между нашими странами», - сказал З.НОГАИДЕЛИ, отвечая на вопрос, насколько, по его мнению, вероятно признание Украиной Южной Осетии и Абхазии.

Как сообщал УНИАН 26 августа 2008 года лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ высказал мнение, что Украина должна признать независимость грузинских территорий Южной Осетии и Абхазии. «Признание Российской Федерацией независимости Южной Осетии и Абхазии – это логическое продолжение процесса, которому было положено начало западными странами признанием независимости края Косово… Мы предупреждали мир об опасности использования двойных стандартов в ситуации с признанием независимости Косово», - заявил В.ЯНУКОВИЧ, напомнив, что он прогнозировал «цепную реакцию» на такой шаг Запада.