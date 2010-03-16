В январе отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины составило 314,2 млн. долл.

Украина. В январе 2010 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 314,2 млн. долл. против положительного 396,2 млн. долл. в январе 2009 года.

Комментарий. Неудивительно, что в прошлом году был профицит внешнеторгового баланса, а в этом году - дефицит. Просто год назад специально в январе не растаможили природный газ, купленный в России, и одновременно в доходную часть включили платежи РФ за транзит газа. В результате этих операций и был образован псевдопрофицит. В действительности дефицит внешней торговли Украины был и в 2009, и будет в 2010 году. Проблема высоких цен на природный газ не устранена, она будет постоянно создавать предпосылки для роста показателя.