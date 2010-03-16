В Украине объем розничного товарооборота с начала года упал на 5,4%

Украина. В январе-феврале 2010 года объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность в этой сфере, упал на 5,4% против показателя за аналогичный период прошлого года.

Комментарий. Розничный товарооборот действительно падает. Больше года население не получает нормальную зарплату и вынуждено проедать деньги, отложенные про запас. Не стоит забывать и о возросшей доле «теневой торговли», которая в официальную статистику не попадает.