В Украине объем розничного товарооборота с начала года упал на 5,4%

11:39, 16 марта 2010
Разное
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Украина. В январе-феврале 2010 года объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность в этой сфере, упал на 5,4% против показателя за аналогичный период прошлого года.  

Комментарий. Розничный товарооборот действительно падает. Больше года население не получает нормальную зарплату и вынуждено проедать деньги, отложенные про запас. Не стоит забывать и о возросшей доле «теневой торговли», которая в официальную статистику не попадает.

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