В Украине объем розничного товарооборота с начала года упал на 5,4%
11:39, 16 марта 2010Разное
1
Украина. В январе-феврале 2010 года объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность в этой сфере, упал на 5,4% против показателя за аналогичный период прошлого года.
Комментарий. Розничный товарооборот действительно падает. Больше года население не получает нормальную зарплату и вынуждено проедать деньги, отложенные про запас. Не стоит забывать и о возросшей доле «теневой торговли», которая в официальную статистику не попадает.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter