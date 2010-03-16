Украинцев обеспечат “антикризисными корзинами"?

Парламентская коалиция “Стабильность и реформы” планирует обеспечить формирование на законодательном уровне и гарантировать доступность для каждого человека государственной "антикризисной" продовольственной корзины и государственной "антикризисной" медицинской корзины.

Это предусмотрено соглашением о формировании коалиции, обнародованным в газете “Голос Украины” (№ 46 от 16 марта 2010 года).

Соглашением предусмотрено внедрение принципиально новой государственной стратегии предоставления социальных гарантий гражданам на протяжении всей жизни, предусматривающей реформирование системы социальных стандартов и льгот; улучшение социальной защиты детей; преодоление демографического кризиса, достижение устойчивого демографического развития; утверждение духовно и физически здоровой, материально обеспеченной и социально благополучной семьи; поэтапное возвращение долгов по сбережениям граждан; содействие в реализации творческих возможностей и инициатив молодежи, привлечение ее к активному участию в социальном, экономическом и гуманитарном развитии страны.

Кроме того, планируется обеспечение граждан доступным жильем, в том числе формирование мощного государственного заказа на строительство социального жилья для молодежи, работников бюджетной сферы, малообеспеченных семей; людей с ограниченными физическими возможностями.

Предусмотрена трансформация государственной политики в сфере занятости и на рынке труда для повышения уровня жизни широких слоев населения, преодоления бедности и уменьшения уровня социального расслоения, в частности, путем содействия самозанятости населения, семейному предпринимательству, малому и среднему бизнесу, законодательного обеспечения выплаты дивидендов миноритарным акционерам, упрощения условий для создания бизнеса, обеспечения размера социальных выплат, которые являются основным источником доходов, на уровне не ниже прожиточного минимума; ликвидации задолженности по заработной плате, недопущения ее возникновения на предприятиях, в учреждениях, организациях всех форм собственности. Кроме того, запланировано реформирование системы пенсионного обеспечения, создание условий для достойной жизни людей пожилого возраста, стимулирование развития негосударственной системы пенсионного страхования.