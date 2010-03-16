В Канаде украли олимпийскую форму сборных Украины и РФ

В канадском Ричмонде со склада компании Bosco Sport похитили олимпийскую форму сборных России и Украины. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Vancouver Sun.

По данным полиции, воры вынесли из помещения одежду на общую сумму, превышающую 40 тысяч долларов.

Как сообщает газета, инцидент произошел около 2:30 ночи по местному времени 5 марта, однако о происшедшем пресса узнала только сейчас. По имеющейся информации, злоумышленники - один белый и один темнокожий - проникли на склад, воспользовавшись ключом от помещения. При этом оба мужчины были одеты в спортивные костюмы от Bosco Sport.

В настоящее время полиция разыскивает преступников. В Олимпийских комитетах России и Украины пока не прокомментировали ситуацию.

Фирма Bosco стала эксклюзивным поставщиком спортивной экипировки для российской сборной в 2001 году. Отличительная дизайнерская особенность одежды для сборной России - особый растительный орнамент, изображенный на всех деталях туалета олимпийской спортивной формы. С украинской командой Bosco начала сотрудничество в начале 2010 года.