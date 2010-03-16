Фамилии депутатов из НУ-НС и БЮТ, вошедших в коалицию

Среди 12 депутатов из БЮТ и НУ-НС, вошедших в коалицию, - отец секретаря Киевсовета Станислав Довгий, несостоявшийся зам министра транспорта Олег Черпицкий, бывший мэр Киева Александр Омельченко и депутат из т. н. "группы Коломойского" Игорь Палица, сообщает Дело.

Фракции Партии регионов, КПУ, Блока Литвина, по 6 депутатов от фракций БЮТ и Блока "Наша Украина-Народная Самооборона" и 4 внефракционных депутата создали коалицию "Стабильность и реформы" в Верховной Раде в составе 235 парламентариев.

Об этом объявил председатель парламента Владимир Литвин на заседании Рады.

"В соответствии со статьей 83 Конституции Украины и статьей 61 регламента Верховной Рады Украины объявляю о формировании и регистрации в аппарате Верховной Рады Украины коалиции депутатских фракций "Коалиции стабильности и реформ" в Верховной Раде 6 созыва. Коалиция депутатских фракций сформирована на основании соглашения о коалиции депутатских фракций, подписанной председателями депутатских фракций Партии регионов, фракции Коммунистической партии, фракции Блока Литвина, народных депутатов в составе 235 депутатов", - сказал он.

Спикер добавил, что все 235 депутатов, входящие в коалицию, подтвердили коалиционное соглашение своими подписями.

"Списки членов депутатских фракций и народных депутатов Украины с личными подписями народных депутатов, которые являются неотъемлемой составляющей коалиционного соглашения, прилагаются", - сказал Литвин.

В газете "Голос України", от 16 марта опубликован персональный состав коалиции.

В соответствующий список вошли все 172 депутата от ПР, 27 от КПУ, 20 от БЛ (всего 219).

На индивидуальной основе в коалицию вошли депутаты от БЮТ: Виталий Барвиненко, Геннадий Задирко, Владимир Каплиенко, Юрий Полунеев, Игорь Савченко и Олег Черпицкий; от НУ-НС: Юрий Бут, Станислав Довгий, Александр Омельченко, Игорь Палица, Иван Плющ, Владимир Поляченко.

Также в большинство вошли 4 внефракционных депутата: Инна Богословская, Василий Киселев, Игорь Рыбаков и Тарас Чорновил.

Напомним, 2 марта Литвин объявил о прекращении деятельности коалиции "Национального развития, стабильности и порядка", в состав которой входили фракции Блока Юлии Тимошенко, Блока "Наша Украина-Народная Самооборона" и Блока Литвина.

9 марта Рада определила в своем регламенте, что коалиция - это объединение депутатских фракций, депутатов, в состав которого входит большинство депутатов от конституционного состава парламента.