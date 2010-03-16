Лоббисты, кто они?

Лоббисты отстаивают отраслевые интересы и пытаются влиять на решения правительства, парламента и иных органов власти. В Германии именно лоббисты автопрома предлагали премировать тех, кто отправит старую машину на свалку.

Лоббисты играют важную роль в политической жизни уже на протяжении многих сотен лет. Еще в Древнем Риме они собирались в "lobia", крытой галерее перед входом в здание сената, и пытались влиять на принятие решений. Ту же задачу лоббисты выполняют и в современных демократиях.

Отстаивание собственных интересов на политическом уровне

В словарях лоббизм описывается как особая форма отстаивания собственных интересов на политическом уровне. Лоббисты, работающие по заказу организаций или круга лиц, пытаются благодаря личным контактам оказать влияние на решения парламентариев и представителей правительства.

Влиять на власть имущих лоббисты пытаются в том числе и через СМИ. Когда благодаря этому им удается склонить общественное мнение на свою сторону, это оказывает дополнительное давление и на политиков.

Лоббисты работают, как правило, не на отдельные компании, а на отраслевые объединения, но не только на них. Свои лоббисты есть и у профсоюзов, и у неправительственных организаций, к примеру, у Greenpeace. Сами лоббисты часто представляются экспертами по вопросам коммуникации, специалистами по взаимодействию с органами госвласти (Public Affairs) или просто консультантами. По аналогии с прессой, которую именуют "четвертой властью", лоббистов прозвали "властью пятой".

Задача лоббиста - объяснить политикам законы бизнеса

В Германии одним из самых успешных и влиятельных лоббистов является Матиас Висман (Matthias Wissmann). Бывший министр транспорта ФРГ, а ныне глава немецкого Объединения автомобильной промышленности так описывает свою деятельность: "Я объясняю бизнесменам, как устроена политика, и я объясняю политикам, как работают законы экономики".

Висман, входивший в правительство ФРГ еще при канцлере Гельмуте Коле (Helmut Kohl), сумел убедить Ангелу Меркель (Angela Merkel) и ее окружение в целесообразности выплаты премий за утилизацию старой машины при покупке новой. Эта программа, которую - по примеру Германии - позднее запустили и другие страны, в том числе и Россия, даже в условиях финансового кризиса привела к резкому повышению спроса на автомобили. По мнению экспертов, поддержка автопрома, который еще называют мотором немецкй экономики, привела и к оздоровлению конъюнктуры в ФРГ в целом.

В США лоббизм воспринимается как нечто само собой разумеющееся. А вот в Европе, и в частности Германии, лоббистов часто подозревают в преследовании собственных экономических и корпоративных интересов в ущерб интересам общественным.