ГЛАВНОЕ на 16 марта (день)

Хроника дня

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Экономика

Янукович ветировал закон о госзакупках

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наложил вето на принятый Верховной Радой закон о государственных закупках.

Об этом журналистам сообщила заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН.

Она уточнила, что сегодня этот закон Президент вернул в Верховную Раду без своей подписи.

Рост ВВП в этом году может достичь 6%Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО не исключает, что рост валового внутреннего продукта в Украине в текущем году может превысить ожидаемый прошлым правительством показатель и достичь 6%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил в эфире телеканала ICTV.

"Мы будем иметь стойкий экономический рост. Я со временем разберусь - это вопрос трех или 5-6%, но то, что это будет, - я уверен", - заявил С.ТИГИПКО.

По данным Госкомстата, падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15%, по сравнению с 2008 годом.

Пинзеник: отмена госгарантий - это правильно

Экс-министр финансов, председатель Украинского фонда поддержки реформ Виктор ПИНЗЕНИК положительно оценивает решение Кабинета министров Украины относительно отмены государственных гарантий на привлечение кредитов «Украгролизингом» и Государственным инновационным финансово-кредитным учреждением.

Об этом сказано в комментарии В.ПИНЗЕНИКА, переданном УНИАН.

«Отмена решений предыдущего правительства относительно предоставления госгарантий на привлечение кредитов – шаг в правильном направлении», – отметил экс-министр финансов, комментируя соответствующее постановление Кабмина.

По его словам, государственные гарантии – это уникальное украинское «изобретение», когда кредиты берут одни, а расплачиваются по ним другие. Он подчеркнул, что до сих пор бюджет, а в сущности – граждане Украины погашают кредиты, полученные кем-то еще в 90-х годах.

В.ПИНЗЕНИК утверждает, что с 2000 года такая практика была прекращена, а потом возобновлена в бюджете 2009 года. И таких гарантий, по его данным, в прошлом году было предоставлено на 18,5 млрд. грн.

Тигипко: система налогообложения в 2010 г останется прежней

В 2010 году в Украине не удастся изменить систему налогообложения и существенно увеличить уровень зарплат и пенсий.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО.

"Я уверен, что мы не будем снижать зарплату и пенсии, но такого роста, который планировался, очень быстро мы не сможем обеспечить. Сегодня нереально это сделать", - заявил С.ТИГИПКО.

Однако он отметил, что правительство сможет найти необходимые 24-28 млрд. грн. для повышения социальных стандартов. Средства, в частности, появятся за счет сокращения госаппарата и действия закона о госзакупках. "Когда я уходил из Кабинета Министров, то там работало 600 людей, сейчас 1200. Когда я работал в Минэкономики - там работало 900 людей, сейчас 1300. Сокращать есть что. Закон о госзакупках нужен, так как крадут много из бюджета", - отметил С.ТИГИПКО.

Он также заявил, что можно будет лишь улучшить ситуацию по фиксированному налогу. "Серьезно изменить налоги в этом году мы не сможем. Максимально, что мы сможем сделать в этом году, - помочь по фиксированным налогам малому бизнесу. Сейчас мы этим занимаемся", - отметил С.ТИГИПКО.

При этом он сообщил, что налоговую реформу можно будет провести и внедрить в лучшем случае с 2011 года.

"Налоговую реформу мы сможем подготовить за полгода, может и примем. Налоговый кодекс может начать действовать с 2011-го, а может и со второй половины 2011 года", - отметил С.ТИГИПКО.

При этом он отметил, что НДС может остаться, однако лишь в том случае, если удастся разработать механизм его возврата экспортерам.

"Если это будет НДС, то он будет полностью возвращаться, и мы найдем механизмы, чтобы он возвращался экспортерам. Если мы сможем это сделать, то шанс оставить НДС будет. Если это будет коррумпированный налог, то я буду требовать, чтобы его отменили", - заявил С.ТИГИПКО.

Азаров: Кабмин выполнит программу Януковича «Украина для людей»

В основу работы правительства будут положены цели, определенные программой Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА «Украина для людей».

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

При этом Н.АЗАРОВ отметил, что выполнение этой программы позволит существенно улучшить почти критическую социально-экономическую ситуацию.

«Если коротко: страна разграблена. Казна государства – пуста, экономический спад продолжается, государственный долг – увеличился втрое, бюджет на 2010 год – отсутствует. Поэтому нам придется восстанавливать Украину: каждую отрасль, каждый регион и систему управления в целом», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он пообещал, что правительство приложит максимум усилий, чтобы Украина стала государством с «безусловным верховенством закона, без коррупции и диктата «политической целесообразности», наиболее благоприятным инвестиционным климатом для граждан и бизнеса. Чтобы были обеспечены права и свободы гражданам в своей стране и защита – за ее пределами.

Н.АЗАРОВ также отметил, что власть будет пытаться ликвидировать резкий имущественный контраст, и достичь того, чтобы средний класс составлял больше половины населения.

«Валовой внутренний продукт на душу населения должен быть на уровне, как минимум, стран – новых членов Евросоюза», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он пообещал наладить конкурентоспособное образование, нацеленное на развитие экономики знаний, современную доступную медицину - от Киева до каждого села, энергосберегающее и экологическое производство, производительное сельское хозяйство на уровне лучших стандартов, сферу услуг, которая отвечает европейским стандартам.

«У нас есть программа выхода страны из кризиса, а также опыт и команда, которая может ее успешно реализовать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Финансы

Нацбанк готов выкупать валюту по 7,973 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) сегодня на межбанке готов выкупать валюту по 7,973 грн/дол. Об этом говорится в телеграмме НБУ, текстом которой располагает УНИАН.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9670/7,9760, к 12:00 сузился спрэд 7,9715/7,9735 грн./долл. Как сообщалось, по данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за февраль 2010 г. составил 10 млрд. 676,5 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило «минус» 561,1 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).

Эксперт: в ближайшее время золото снова вырастет

В ближайшее время можно будет снова наблюдать рост золота на мировом рынке.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его словам, роста доллара можно ожидать, даже несмотря на резкое снижение его стоимости на прошлой неделе, так как доллар США начал постепенно терять свои позиции против основных валют. «Кроме того, заявление Китая о снижении им покупки золота, возможно, имеет иной подтекст», - считает эксперт. Вероятно, допускает он, это была попытка сбросить цену для покупки Китаем этого металла на более низких уровнях.

Как отметил В.СКИДАН, «в течение прошедшей недели была попытка золота занять уверенное место на высоком уровне, но сохранить его пока не удалось». Основной предпосылкой к снижению цены была техническая фиксация прибыли многими трейдерами. Также свою роль в снижении цены на золото сыграло заявление Китая.

По информации эксперта, в период с 9 по 12 марта золото показало смешанную динамику. Цена с начала недели была отмечена на уровне 1137 долларов за тройскую унцию, в середине недели она опустилась до уровня 1102 долларов, а в конце недели скорректировалась на уровень 1113 долларов. Цены на золото на украинском рынке варьировались в таких пределах: 294-289 грн. за грамм в слитках от 100 до 1000 граммов.

ТЭК

Добыча газа и нефти в Украине сократилась

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-феврале т.г. сократили добычу газа на 9,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - до 3 млрд. 338,7 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Добыча нефти и газового конденсата в Украине в январе-феврале т.г. сократилась на 10,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - до 592,1 тыс. тонн.

Транспорт

В Украине перевозка пассажиров сократилась

Пассажирским транспортом Украины за январь-февраль 2010 года перевезено 1,1 млрд. пассажиров, что на 10,9% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, пассажирская работа за отчетный период выполнена в объеме 17,5 млрд. пасс./км, что на 7,3% меньше объемов аналогичного периода прошлого года.

В частности, железнодорожным транспортом за январь-февраль т.г. перевезено 63,6 млн. пассажиров, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период 2009 года. Отправления пассажиров на Донецкой железной дороге уменьшились на 5,5%, на Львовской – на 4,8%, на Южной – на 2,8%, на Приднепровской – на 2,4%, на Одесской – на 2,2% и на Юго-Западной – на 2,1%.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физлиц-предпринимателей) воспользовались 590,1 млн. пассажиров, что на 9,4% меньше, чем за два месяца прошлого года. Перевозки пассажиров автотранспортом физлиц-предпринимателей уменьшились на 8,4%.

Перевозки пассажиров водным транспортом сократились на 12,6% – до 0,7 млн. человек, в частности, морским транспортом – на 9%. Предприятия Севастополя, которые выполнили 94,1% общих объемов морских перевозок пассажиров, уменьшили пассажироперевозку на 9,7%.

Авиатранспортом Украины за отчетный период перевезено 0,6 млн. человек – на 2,4% меньше. Перевозки городским транспортом составили 399,6 млн. пассажиров – на 14,2% меньше.

Общество

Днепродзержинск остался без воды

«Аульский водовод» без предупреждения прекратил подачу воды в город Днепродзержинск Днепропетровской области.

Об этом сегодня сообщил мэр Днепродзержинска Ярослав КОРЧЕВСКИЙ Информационному агентству «Новый мост».

«15 марта без предупреждения «Аульский водовод» прекратил подачу воды в городе. Без запаса воды остались больницы, детские садики, школы. Мы создали штаб оперативного реагирования и обратились к «Аульскому водоводу» с просьбой о возобновлении водоснабжения. Также отправили соответствующие письма в прокуратуру и СБУ», – сказал Я.КОРЧЕВСКИЙ.

Сейчас для решения данного вопроса мэр Днепродзержинска находится на встрече с главой Днепропетровского облсовета Юрием ВИЛКУЛОМ.

По информации ИА «Новый мост», «Аульский водовод» находится в критическом состоянии в результате хронических неплатежей водоканалами Днепропетровска, Днепродзержинска, Верхнеднепровска, Криничек.

«Аульский водовод» находится на балансе Днепропетровского облсовета. При отключении «Аульского водовода» без воды могут остаться Таромское, Сухачевка и нагорная часть Днепропетровска. Полное прекращение подачи воды грозит Днепродзержинску, Верхнеднепровску, Криничкам, частично – населенным пунктам Днепропетровского района.