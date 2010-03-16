Предприниматели будут бастовать

Предприниматели намерены в пятницу, 19 марта, провести забастовку под стенами Администрации Президента, в случае, если Кабинет министров примет решение об отставке главы Государственного комитета регуляторной политики и предпринимательства Александры КУЖЕЛЬ, требуя отменить такое решение.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщила глава Николаевской областной фармацевтической ассоциации «Фармрада» Елена ПРУДНИКОВА.

По ее словам, на сегодня на должность главы Госкомпредепринимательства может быть назначен бывший руководитель комитета Константин ВАЩЕНКО.

Кроме того, представитель предпринимателей МАФ г. Киева Виталий АНДРЕЕВ подчеркнул необходимость оставить институт совета предпринимателей при Кабинете министров, который сегодня возглавляет Оксана ПРОДАН.