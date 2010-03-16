Премьер Крыма: "Моя отставка послужит на пользу региону"

Смена руководителя Совета министров Крыма пойдет на пользу региону, надеется председатель крымского правительства Виктор ПЛАКИДА, который написал заявление об уходе с должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Симферополе.

«Мое решение уйти в отставку послужит на пользу нашему государству и Крыму. Надеюсь, это будет не шагом назад, а шагом вперед», - сказал В.ПЛАКИДА.

Он заявил, что решение написать заявление об уходе с поста руководителя крымского правительства продиктовано «вышестоящими органами». При этом назвал такую ситуацию нормальной и характерной для «всех политических партий всех стран».

В.ПЛАКИДА уверяет, что пока не знает, чем будет заниматься после отставки, и намерен рассмотреть предложения о работе.

17 марта депутаты крымского парламента планируют рассмотреть заявления об отставке Анатолия ГРИЦЕНКО и Виктора ПЛАКИДЫ с должностей спикера и премьера автономии.

Как ожидается, в среду новым руководителем парламента автономии будет избран Владимир КОНСТАНТИНОВ, который исполняет обязанности лидера крымской организации Партии регионов.

На пост главы крымского правительства, вероятно, выдвинут Василия ДЖАРТЫ, который сейчас является заместителем председателя Партии регионов, народным депутатом и курирует Крым по линии ПР.