Анонс на 17 марта

9-00 - Состоится открытие украинско-австрийского семинара по вопросам энергоэффективности и возобновляемой энергетики: “Мероприятия по повышению энергоэффективности и политические предпосылки” (ул.. Госпитальная .4, отель “Русь”, конференц-зал С+D); 9-15 - состоится официальное подписание Меморандума о взаимопонимании в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии между НАЭР и Австрийским энергетическим агентством. Меморандум подпишут: председатель НАЭР Сергей Ермилов и зам.управляющего директора Австрийского энергетического агентства Герберт Лехнер (там же); 9-30- брифинг для СМИ (там же).

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10-00 - Состоится заседание Кабинета Министров Украины. Вход в Дом Правительства (только по паспортам) - с ул. Грушевского, 12/2, первый подъезд, 7-й этаж.

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10:15 - 11:30 - Ситибанк представит макроэкономический отчет по Украине (гостиница hyatt regency kiev (5, а. Тарасова, Киев) boardroom, 1-й этаж

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10-00 - Пресс-конференция Компании Adobe Systems Inc., посвященная выходу Adobe(r) Creative Suite(r) 5, легендарного программного пакета, объединяющего лучшие продукты для творческих профессионалов. Участники: Даниил Ключников, директор Adobe Systems в Украине и Роман Менякин, менеджер по развитию бизнеса Adobe в России и СНГ. Кроме того, новые возможности Adobe(r) Creative Suite(r) 5 продемонстрируют независимые украинские эксперты (отель “Ривьера на Подоле”, ул.Сагайдачного, д.15).

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11-00 - На сайте РБК-Украина состоится Он-лайн конференция с Алексеем Сухоруковым, генеральным директором ООО «ТЕКТ-Капитал».

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12-00- Пресс-конференция при участии председателя Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям Людмилы Супрун, посвященная основным результатам деятельности Госинвестиций в 2009 году и планам на 2010 год (ул. Большая Житомирская,11, конференц-зал, кім.216).

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12-00 - Пресс-конференция на тему: «Перераспределение парламентских комитетов». Участники: народные депутаты Владимир Яворивский (БЮТ) и Михаил Чечетов (ПР) (“Главком”, ул. Институтская, 24/7, 3 этаж, оф. 6).

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- 12-00 - Состоится официальное открытие Национальной специализированной выставки-ярмарки «Украина Аграрная - 2010» при поддержке Минагрополитики, Минпромполитики, УААН (“Экспоцентр”, просп. Академика Глушкова, 1).

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13-00 - Международный Фонд Блейзера проведет очередной круглый стол для экспертов и СМИ на тему : «Какие реформы нужны стране?». Приглашены: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Василий Юрчишин, директор экономических программ, Центр Разумкова; Владимир Фесенко, директор Центра политического анализа «Пента»; Валерий Гладкий, ген.директор Бюро экономических и социальных технологий; Андрей Блинов, главный редактор делового журнала «Эксперт-Украина»; Ярослав Жалило, президент антикризисного центра (офис Компании SigmaBleyzer, Арена Сити, 8 этаж).

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15.00 - В Администрации Президента Украины (ул. Банковая, 11) состоится брифинг первого заместителя главы Администрации Президента Украины – представителя Президента Украины в Кабинете министров Украины Ирины АКИМОВОЙ.