Тимошенко завтра огласит состав оппозиционного Кабмина
18:24, 16 марта 2010Разное
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4 вице-премьера и 16 министров
Председатель Координационного совета объединения оппозиционных партий Юлия ТИМОШЕНКО завтра огласит состав оппозиционного правительства.
Об этом УНИАН сообщили в БЮТ.
Оглашение состава оппозиционного Кабмина запланировано на 12.00 в Верховной Раде.
Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании фракции БЮТ было принято решение выдвинуть на должность главы оппозиционного правительства депутата от БЮТ Сергея СОБОЛЕВА. Кроме того, в состав правительства войдут 20 членов – 4 вице-премьер-министра и 16 министров.
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