Тимошенко завтра огласит состав оппозиционного Кабмина

Председатель Координационного совета объединения оппозиционных партий Юлия ТИМОШЕНКО завтра огласит состав оппозиционного правительства.

Об этом УНИАН сообщили в БЮТ.

Оглашение состава оппозиционного Кабмина запланировано на 12.00 в Верховной Раде.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании фракции БЮТ было принято решение выдвинуть на должность главы оппозиционного правительства депутата от БЮТ Сергея СОБОЛЕВА. Кроме того, в состав правительства войдут 20 членов – 4 вице-премьер-министра и 16 министров.