Путин: Общие с РБ антикризисные меры дают результаты

Совместный антикризисный план уже приносит положительные результаты в торгово-экономических отношениях России и Белоруссии, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин, открывая заседание Совмина Союзного государства.

"Он (совместный антикризисный план) уже приносит ощутимые результаты. Взаимная торговля выросла на 17%... Это хороший результат", - цитирует премьера РИА Новости.

При этом Путин отметил, что экспорт Белоруссии в Россию растет опережающими темпами и достиг примерно 40%. "Участники рынка вовремя и быстро реагируют на изменения, связанные с созданием Таможенного союза, приспосабливаются и получают результат", - добавил он.

Таможенный союз (ТС) России, Белоруссии и Казахстана заработал с 1 января 2010 года. С 1 июля этого года должен вступить в силу Таможенный кодекс ТС, а Единое экономическое пространство трех стран, как ожидается, будет создано к 1 января 2012 года.

В повестке заседания Совета министров Союзного государства более 20 вопросов. В частности, планируется обсудить ход выполнения совместного антикризисного плана, балансы топливно-энергетических ресурсов Союза на 2010 год и балансы спроса и предложения по важнейшим видам продукции. Также будут проанализированы выполнение планов по упрощению перемещения товаров на территории Союза и формирование объединенной транспортной системы. Кроме того, будут обсуждаться вопросы сотрудничества в сфере соцобеспечения, техрегулирования, науки, высоких технологий, таможни, СМИ и в других областях.