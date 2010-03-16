Главное на 16 марта (вечер)

Хроника дня

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Власть: Янукович назначил Акимову представителем Президента Украины в Кабмине Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом № 353/2010 назначил первого заместителя главы Администрации Президента Ирину АКИМОВУ Представителем Президента в Кабинете Министров Украины.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Папиев не слышал о своем назначении главой ПФ

Народный депутат Украины Михаил ПАПИЕВ не собирается возглавлять Пенсионный фонд Украины.

Об этом М.ПАПИЕВ сказал УНИАН, комментируя информацию о том, что на эту должность рассматривается его кандидатура.

«Я не слышал этого. Думаю, что такое назначение маловероятно», - сказал М.ПАПИЕВ.

При этом он отметил, что пока намерен продолжить работать советником Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 марта вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сообщил, что в правительстве рассматривают возможность назначения М.ПАПИЕВА на должность главы Пенсионного фонда. Он отметил, что вероятность такого назначения велика, однако окончательное решение еще не принято.

11 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил М.ПАПИЕВА своим внештатным советником.

Напомним, в правительстве В.ЯНУКОВИЧА М.ПАПИЕВ занимал пост министра труда и соцполитики.

Предприниматели готовы отстоять Кужель, если Кабмин ее уволит

Предприниматели намерены в пятницу, 19 марта, провести забастовку под стенами Администрации Президента, в случае, если Кабинет министров примет решение об отставке главы Государственного комитета регуляторной политики и предпринимательства Александры КУЖЕЛЬ, требуя отменить такое решение.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщила глава Николаевской областной фармацевтической ассоциации «Фармрада» Елена ПРУДНИКОВА.

По ее словам, на сегодня на должность главы Госкомпредепринимательства может быть назначен бывший руководитель комитета Константин ВАЩЕНКО.

Кроме того, представитель предпринимателей МАФ г. Киева Виталий АНДРЕЕВ подчеркнул необходимость оставить институт совета предпринимателей при Кабинете министров, который сегодня возглавляет Оксана ПРОДАН.

Тимошенко завтра огласит состав оппозиционного правительства

Председатель Координационного совета объединения оппозиционных партий Юлия ТИМОШЕНКО завтра огласит состав оппозиционного правительства.

Об этом УНИАН сообщили в БЮТ.

Оглашение состава оппозиционного Кабмина запланировано на 12.00 в Верховной Раде.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании фракции БЮТ было принято решение выдвинуть на должность главы оппозиционного правительства депутата от БЮТ Сергея СОБОЛЕВА. Кроме того, в состав правительства войдут 20 членов – 4 вице-премьер-министра и 16 министров.

Макроэкономика: В Украине в феврале рост промпроизводства составил 5,6%, к январю – спад 0,7% – Госкомстат

В Украине рост промышленного производства в феврале т.г. против февраля 2009 г. составил 5,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины (указывается, что в будущем возможно уточнение обнародованных данных).

По данным Госкомстата, в феврале, по сравнению с январем, спад промпроизводства составил 0,7%.

Согласно сообщению, падение объемов промпроизводства в феврале против февраля 2009 г. по отраслям составил: в добывающей промышленности – 2,3% (в феврале 2010 года к январю – спад 5,3%), в том числе, в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – рост 15,5% (спад 5,9%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – спад 11,6% (спад 4,9%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в феврале, по сравнению с февралем-2009, составил 5,1% (рост 3,8%), в том числе, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован спад на уровне 0,4% (рост 6,9%).

В легкой промышленности зафиксирован рост объемов производства на уровне 6,1% (рост 21,6%), в том числе, в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – рост 7,9% (рост 19,7%), в производстве кожи, изделий из нее – 0% (рост 29%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в феврале против февраля-2009 составил 2,7% (рост 35,4%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 6,6% (рост18%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки зафиксирован рост – 3,2% (спад 15,3%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост объемов производства на 15,4% (рост 14,1%), в том числе, в химическом производстве – 18,1% (рост 13,5%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 5% (рост 17,3%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – спад 20,1% (рост 11,6%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в феврале, по сравнению с февралем 2009 года, рост производства составил 3% (спад 8,7%); в машиностроении зафиксирован рост на уровне 19,2% (рост 16,1%), в частности, в производстве машин и оборудования – 11,4% (рост 15,8%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 14,7% (рост 29,2%), в производстве транспортного оборудования – 30,8% (рост 9,3%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 19,2% (спад 10,2%).

Справка УНИАН. В Украине спад промышленного производства в январе 2009 года по сравнению с январем 2008 года составил 33,8%.

В январе-декабре 2008 года против аналогичного периода 2007 года зафиксирован спад на уровне 3,1%.

Спад промышленного производства за год к предыдущему году до этого в последний раз фиксировался 10 лет назад – в 1998 году спад составил 1% против 1997 года.

Наиболее глубокое снижение годового промпроизводства в независимой Украине было зафиксировано в 1994 г. – 27,3% против предыдущего года.

На протяжении 1999-2007 годов в Украине фиксировался только рост годового промпроизводства. Самый существенный рост промпроизводства за последние 18 лет зафиксирован в 2003 году – 15,8% против предыдущего года.

По данным Госкомстата, с момента объявления независимости Украины индексы промпроизводства (в процентах к предыдущему году) демонстрировали следующую динамику: 1991 г. – 95,2%; 1992 г. – 73,6%; 1993 г. – 92%; 1994 г. – 72,7%; 1995 г. – 88%; 1996 г. – 94,9%; 1997 г. – 99,7%; 1998 г. – 99%; 1999 г. – 104%; 2000 г. – 113,2%; 2001 г. – 114,2%; 2002 г. – 107%; 2003 г. – 115,8%; 2004 г. – 112,5%; 2005 г. – 103,1%; 2006 г. – 106,2%; 2007 г. – 110,2%; 2008 г. – 96,9%.

Финансы: МВФ, ВБ и Еврокомиссия готовятся к аудиту экономики Украины

На сегодняшний день Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ)и Европейская Комиссия изучают возможность проведения аудита деятельности Национального банка Украины и правительств Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА в 2008-2009 и 2006-2007 годах, соответственно.

Об этом УНИАН сообщил экс-вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ.

«Мы направили соответствующие обращения в эти организации. Возможность проведения аудита пока изучается. Вопрос серьезный и требует времени», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Как сообщал УНИАН, 4 марта т.г. тогда еще вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ сообщил, что на заседании Кабинета министров 2 марта было принято решение обратиться к Международному валютному фонду, Всемирному банку и Европейской Комиссии с просьбой организовать аудит деятельности Национального банка Украины и правительств Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА.

По словам Г.НЕМЫРИ, Ю.ТИМОШЕНКО обсудила возможность проведения такого аудита 25 февраля т.г. в ходе встреч с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кетрин ЭШТОН и советником президента США по вопросам нацбезопасности Джеймсом ДЖОНСОМ и получила поддержку с их стороны.

9 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время вручения государственных премий им. Тараса Шевченко в Каневе пообещал обнародовать информацию о реальном состояния экономики государства. «Я обязательно обнародую информацию, которая у нас будет сделана вместе с международным аудитом, относительно ситуации в стране», - сказал он.

15 марта Президент поручил правительству Николая АЗАРОВА начать подготовку к международному аудиту в Украине.

Банки: S&P повысило рейтинг «Кредобанка» с «негативного» на «стабильный» Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s пересмотрело прогноз по рейтингам ОАО «Кредобанк» с «негативного» на «стабильный». Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

В то же время долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента подтверждены на уровне «ССС+/С». Рейтинг банка по национальной шкале повышен с «uaВ» до «uaВВ-».

«Пересмотр прогноза по рейтингу "Кредобанка" отражает улучшение перспектив стабилизации экономики Украины после недавнего формирования новой правящей коалиции и Кабинета министров, — заявила кредитный аналитик Standard & Poor’s Мария МАЛЮКОВА. — Мы также учитываем предстоящее повышение капитализации этого банка на 46 млн. долл., что в условиях ухудшающегося качества активов обеспечит дополнительную «подушку безопасности».

В сообщении указывается, что рейтинги "Кредобанка" по-прежнему отражают невысокое качество активов и слабые показатели прибыльности этого банка, а также повышенный уровень рисков и волатильность операционной среды в Украине (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: В-/Позитивный/С; рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В/Позитивный/В; рейтинг по национальной шкале: uaBBB). Также отмечается, что положительное влияние на уровень рейтингов "Кредобанка" оказывают текущая и ожидаемая поддержка со стороны материнской компании Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski (S.A.) (PKO; BBBpi — рейтинг, основанный на публичной информации), владеющей 99,5% его капитала. В результате долгосрочный кредитный рейтинг "Кредобанка" на одну ступень выше уровня его собственной кредитоспособности. «Мы считаем, что "Кредобанк" является для РКО стратегически важной дочерней компанией ввиду значимости роли Украины в стратегии роста этой группы, а также продолжающейся на протяжении ряда лет поддержки, оказываемой "Кредобанку» - говорится в сообщении S&P.

Кроме того сообщается, что прогноз «Стабильный» отражает, с одной стороны, ожидаемое улучшение капитализации банка и перспектив стабилизации экономики, с другой — высокий уровень кредитных рисков и волатильность операционной среды Украины.

«Мы рассмотрим возможность повышения рейтингов или улучшения прогноза после существенного снижения остроты проблем в банковском секторе и в случае, если "Кредобанк" сумеет улучшить качество активов и финансовые показатели», — пояснила М.МАЛЮКОВА.

Рейтинги могут быть понижены в результате ухудшения характеристик собственной кредитоспособности "Кредобанка" или сокращения поддержки со стороны материнской группы.

Справка УНИАН. ОАО «Кредобанк» (Львов) создано в 1990 году и на сегодняшний день входит во вторую группу (крупные банки) по классификации Нацбанка Украины.

На 1 января 2010 года активы банка составили 5,475 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,841 млрд. грн., обязательства – 4,884 млрд. грн., уставный капитал – 1,551 млрд. грн., собственный капитал – 591,208 млн. грн.

ОАО "Кредобанк" в 2009 году получил убыток в размере 528 млн. грн.

99,4948% акций «Кредобанка» владеет польский акционерный банк «Общая сберегательная касса» (PKO BP SA).

S&P улучшило рейтинг «Альфа-Банка» (Украина)

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s пересмотрело свой прогноз по рейтингам ПАО «Альфа-Банк» (Украина) с «Негативного» на «Стабильный». Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

В то же время, согласно сообщению, кредитные рейтинги контрагента — долгосрочный «ССС+» и краткосрочный «С», ранее присвоенные «Альфа-Банку», — были подтверждены. Рейтинг банка по национальной шкале повышен с «uaВ» до «uaBB-».

«Пересмотр прогноза отражает улучшение перспектив стабилизации экономики Украины после недавнего формирования новой правящей коалиции и Кабинета министров, — заявила кредитный аналитик Standard & Poor’s Мария МАЛЮКОВА. — Кроме того, он обусловлен ожидаемым повышением капитализации «Альфа-Банка», что в условиях ухудшения качества активов обеспечит дополнительную “подушку безопасности”».

В сообщении отмечается, что банк находится в процессе увеличения своего капитала на 739,4 млн. грн. (93 млн. долл.). Несмотря на то, что сделка еще не завершена, ожидаемое увеличение капитала учитывается при расчете коэффициента достаточности регулятивного капитала (в соответствии с разрешением Национального банка Украины в рамках программы антикризисных мер). На 31 декабря 2009 г. этот коэффициент составлял 17,04%.

Также в сообщении S&P указывается, что рейтинги по-прежнему отражают ухудшившееся качество активов и уязвимую позицию ликвидности «Альфа-Банк» на фоне сложных рыночных условий в Украине (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: В-/Позитивный/С; рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В/Позитивный/В; рейтинг по национальной шкале: uaBBB), а также существенную концентрацию кредитных операций и депозитного портфеля этого банка.

Прогноз «Стабильный» отражает, с одной стороны, ожидаемое повышение капитализации «Альфа-Банка» и улучшившиеся перспективы стабилизации экономики, с другой — высокий кредитный риск и волатильную операционную среду Украины, отличающуюся значительным уровнем рисков.

«Мы рассмотрим возможность повышения рейтингов или улучшения прогноза в случае существенного снижения остроты проблем в банковском секторе и при условии, что «Альфа-Банк» сумеет улучшить свои показатели качества активов и ликвидности», — пояснила М.МАЛЮКОВА.

Негативное рейтинговое действие может быть вызвано дальнейшим ухудшением характеристик собственной кредитоспособности «Альфа-Банка».

Справка УНИАН. ПАО «Альфа-Банк» (г.Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2010 года активы банка составили 28,694 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 25,314 млрд. грн., обязательства – 25,816 млрд. грн., собственный капитал – 2,878 млрд. грн., уставный капитал – 2 млрд. 976,565 млн. грн.

По итогам 2009 года банк получил убыток в размере 348,405 млн. грн.

99,99% акций «Альфа-Банка» (Украина) принадлежат кипрской компании ABH Ukraine Limited, которая входит в состав консорциума «Альфа-Групп».

Латвия перейдет на евро в январе 2014 года

Правительство Латвии установило дату введения евро в стране на 1 января 2014 года. Об этом сообщает Mixnews.lv.

В течение двух месяцев после введения евро в стране будет разрешено одновременное хождение двух валют - лата и евро. При этом сдача за товары и услуги будет выдаваться только в евро. Обмен латов на евро без комиссии будет осуществляться в течение шести месяцев после введения евро в Банке Латвии, а также уполномоченных кредитных организациях.

Латвия, чтобы вступить в еврозону, должна соответствовать ряду критериев. В частности, дефицит бюджета не должен превышать 3 процента ВВП, а общий долг правительства не может превышать 60 процентов ВВП. Ранее в марте МВФ снизил прогноз на 2011 год по государственному долгу Латвии, предполагая, что он достигнет 70 процентов от ВВП по сравнению с прежними 90 процентов.

В 2009 году ВВП страны снизился на 18 процентов, а уровень безработицы достиг максимального в Евросоюзе показателя в 22 процента. В результате Латвия была вынуждена обратиться за помощью к МВФ, запросив поддержку на 7,5 миллиарда евро. Согласно условиям предоставления кредита, Латвия обязуется не превышать дефицит бюджета в 2010 году более 5 процентов от ВВП, а к 2011 году сократить его до 3 процентов ВВП.

15 марта МВФ сообщил, что властям Латвии удалось в 2009 году сократить дефицит бюджета с 13 до 7,1 процента ВВП, передает Лента.ру.

Латвия вступила в Евросоюз 1 мая 2004 года.

Курс: Межбанк закрыся котировками: 7,9705/7,9755 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9670/7,9760, к 12:00 сузился спрэд 7,9715/7,9735. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9705/7,9755 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:30 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9730.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2707/10, к 12:00 цены поднялись 0,2711/13. К закрытию цены достигли уровня 0,2712/14. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,3600 (+0,0150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3680/82, а к 15:00 выросли 1,3712/14. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8965/10,9110, к 12:00 цены ушли вверх 10,9135/10,9190. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились повысились до уровня 10,9345/10,9440.

Фондовый рынок: Уолл-стрит растет в ожидании заявления ФРС Американский рынок акций повышается в преддверии заседания Федерального резерва, на котором, как ожидается, будут сохранены ставки и повторены прежние обещания, сообщает Рейтер.

К 16.33 МСК Dow Jones вырос на 0,14 процента до 10.656,96 пункта, индекс Standard & Poor`s 500 поднялся на 0,24 процента до 1.153,28 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,24 процента до 2.367,86 пункта.

Большинство аналитиков ожидает, что ФРС снова укажет на высокую безработицу и низкую инфляцию как факторы, позволяющие сохранять стоимость заемных средств "исключительно низкой" в течение "продолжительного времени".

Эти ожидания идут на пользу фондовым рынкам, поскольку приток дешевых денег вдохновляет инвесторов искать доходности в рискованных активах.

"Мы не ждем, что ФРС изменит денежно-кредитную политику, но ждем расширения стратегии выхода", - сказал Питер Кардильо из Avalon Partners.

"Главным образом, мы хотим увидеть, намекнет или нет ФРС на усиление экономического роста и как при этом они намерены сохранять низкую инфляцию".

Падение числа домов, строительство которых началось в США, в феврале стало не столь сильным, как ожидали аналитики, и составило 5,9 процента.

Министры финансов еврозоны в понедельник решили быстро оказать финансовую помощь Греции при необходимости, но сообщили мало подробностей о том, как будет работать их план поддержки обремененной долгами экономики.

Китай во вторник снова проигнорировал требования США об укреплении юаня, заявив, что его валюта не является причиной торгового профицита, и пообещав поддерживать стабильный валютный курс, чтобы помогать своим экспортерам.

Предыдущую сессию Уолл-стрит завершила без сильных изменений благодаря позднему подъему банковских бумаг, компенсировавшему снижение, которое было вызвано растущими опасениями о том, что правительство Китая может ужесточить денежно-кредитную политику.

ТЭК: Украина планирует в марте импортировать газ на 700 млн. долл. – Азаров

НАК «Нафтогаз Украины» планирует в марте импортировать российский природный газ на сумму около 700 млн. долл.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с главой представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэлем Пинту ТЕЙШЕЙРОЙ.

«Необходимо уплатить около 700 млн. долларов за российский газ», - цитирует пресс-служба Н.АЗАРОВА.

Напомним, в январе-феврале 2010 года «Нафтогаз Украины» импортировал 4,6 млрд. куб. м природного газа, в том числе в феврале - 2,05 млрд. куб. м.

В первом квартале 2010 года цена импортируемого российского газа для Украины выросла до 305,6 долл. за тыс. куб. м с 208,1 долл. за тыс. куб. м в четвертом квартале 2009 года.

Украина готовит ЕС предложение по модернизации ГТС – Азаров

Кабинет министров Украины готовит Европейскому Союзу предложение по модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, об этом сказал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с главой представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэлем Пинту ТЕЙШЕЙРОЙ.

«Строительство маршрутов транспортировки газа в обход Украины стало фактом, поэтому мы четко осознаем, что только глубокая модернизация, повышение эффективности – технической и экономической – украинской ГТС даст нашему, на самом деле самому надежному маршруту, конкурентные преимущества», - цитирует пресс-служба Н.АЗАРОВА.

Глава правительства выразил мнение, что Украина должна привлечь минимум 15-20 млрд. долл. на реализацию инфраструктурных проектов.

Поставки нефти на украинские НПЗ в январе-феврале сократились на 2,8%

Поставки нефтяного сырья на украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе-феврале сократились на 2,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - до 1 млн. 708,1 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В январе-феврале украинские НПЗ переработали 1 млн. 673.7 тыс. тонн нефтяного сырья, что на 5,7% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году поставки нефти и газового конденсата на украинские НПЗ увеличились на 5,7%, по сравнению с 2008 годом, до 11 млн. 432,8 тыс. тонн. В 2009 году украинские НПЗ переработали 11 млн. 507,7 тыс. тонн нефтяного сырья, что на 6,1% больше, чем за 2008 год.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов, общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский, Лисичанский и Кременчугский, по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.

Нефть выросла до 80 долларов за баррель

Стоимость нефти во вторник в Нью-Йорке выросла до 80,0 долларов за баррель в ожидании решений США и Китая по поводу кредитно-денежной политики, а также встречи ОПЕК, которая пройдет в среду, сообщает Рейтер.

На 15.13 мск на электронных торгах в Нью-Йорке цена нефти с поставкой в апреле увеличилась на 20 центов, или на 0,3%, - до 80,0 долларов за баррель. На 15.23 мск нефть марки Brent с апрельской поставкой в Лондоне подорожала на 35 центов, или на 0,4%, - до 78,2 доллара за баррель. По итогам понедельника на нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil составила 79,80 доллара за баррель, снизившись на 1,44 доллара на фоне укрепления американской валюты.

Китай уже дважды в этом году ужесточил требования по банковским резервам. Каждый раз рынки ожидают снижения спроса от второго по величине потребителя нефти. Во вторник в 21.15 мск комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США обнародует решение по базовой ставке.

На очередной встрече ОПЕК 17 марта будет принято решение о квотах на добычу нефти. Ранее сообщалось, что Иран, Венесуэла, Саудовская Аравия и Ангола за сохранение нефтяных квот. В ОПЕК входят 12 стран: Алжир, Ангола, Эквадор, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла.

Агро: Украина с начала текущего МГ (июль 2009 г. - июнь 2010 г.) и по состоянию на 11 марта т.г. экспортировала 17 млн. тонн зерна, сообщается в информации Министерства аграрной политики.

Поставленный на внешние рынки в текущем МГ объем зерна практически соответствует показателю за аналогичный период 2008/09 МГ.

В том числе экспорт пшеницы с начала текущего МГ составил 7,86 млн. тонн против 8,67 млн. тонн за аналогичный период прошлого МГ, ячменя – 4,7 против 5,3 млн. тонн, кукурузы – 4,3 против почти 2,8 млн. тонн.

В феврале т.г. экспорт зерна из Украины составил 1,18 млн. тонн, в том числе 0,24 млн. тонн пшеницы, 0,34 млн. тонн ячменя и почти 0,6 млн. тонн кукурузы.

Кроме того, с 1 июля 2009 г. и по состоянию на 11 марта 2010 г. Украина экспортировала 1,65 млн. тонн рапса, тогда как за аналогичный период прошлого МГ – 2,47 млн. тонн.

Как сообщалось, в начале февраля 2010 г. Минагрополитики повысило свой прогноз экспорта зерна из Украины в 2009/10 МГ с 20 до 22 млн. тонн.

В то же время, Украина с начала т.г. существенно сократила экспорт зерна из-за проблем с возмещением налога на добавленную стоимость зернотрейдерам и снижения мировых цен на зерновые.

По предварительным данным Государственного комитета статистики, Украина в 2009 г. собрала 46 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки), что на 13,7% меньше, чем в 2008 г.

Регионы: S&P повысило рейтинги Крыма и еще трех городов Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s произвело различные рейтинговые действия в отношении украинских региональных и местных органов власти (РМОВ) вслед за повышением суверенных рейтингов Украины. Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, S&P повысило рейтинги Автономной Республики Крым, Днепропетровска, Ивано-Франковска и Луганска до уровня «В-/uaBBB-». Прогноз — «Стабильный». А также подтвердило кредитный рейтинг Киева на уровне «ССС+» и пересмотрело прогноз по рейтингу с «Негативного» на «Стабильный». Кроме того, S&P подтвердило рейтинги Львова и Одессы на уровне «ССС+/uaBB»; прогноз по рейтингам остается «Негативным».

В сообщении указывается, что эти рейтинговые действия следуют за повышением суверенных рейтингов Украины в результате образования новой правящей коалиции и Кабинета министров, что повышает вероятность более эффективной координации экономической политики и возобновления сотрудничества с МВФ в плане предоставления стабилизационного кредита объемом 16,4 млрд. долл. для того, чтобы восстановить кредитно-денежную и экономическую стабильность, а также укрепить доверие иностранных инвесторов в отношении политической и макроэкономической стабильности Украины.

«В свою очередь, мы полагаем, что в среднесрочной перспективе вероятный рост доходов бюджета и улучшение доступа к финансовым рынкам и казначейским кредитам, в конечном счете, приведут к снижению давления на ликвидность этих украинских РМОВ, - заявил кредитный аналитик Standard & Poor’s Борис КОПЕЙКИН. - Рейтинги всех РМОВ отражают их очень высокую зависимость от решений суверенного правительства в отношении доходных и расходных полномочий, а также подверженность рискам, связанным с перечислениями из центрального бюджета, зависимость показателей ликвидности от надежности казначейской системы и казначейских кредитов для поддержания ликвидности».

Также в сообщении отмечается, что в рейтингах всех украинских РМОВ учитываются ожидания S&P относительно улучшения их доступа к собственным средствам в казначействе и к краткосрочным казначейским ссудам для поддержания ликвидности, включая финансирование важнейших текущих расходов, а также процентных выплат после ожидаемого улучшения координации экономической политики на уровне центрального правительства.

Как сообщал УНИАН, 11 марта международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило суверенный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с «CCC+/С» до «B-/C», а суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте — с «В-/С» до «В/В». Прогноз по рейтингам — «Позитивный».

Фельдман просит у Азарова денег

Народный депутат Украины, Уполномоченный депутатского объединения «За Харьковщину!» Александр ФЕЛЬДМАН обратился к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с просьбой учесть финансово-экономические потребности Харькова при формировании государственного бюджета на 2010 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, А.ФЕЛЬДМАН отметил, что 17 февраля на заседании правительства было принято решение о финансировании строительства и развития в 2010 г. метрополитенов в Киеве и Днепропетровске, которым предусмотрено выделение 200 млн. грн. на строительство метро в Киеве и 61 млн. грн. - в Днепропетровске. Вместе с тем, по его словам, в соответствии с государственной программой строительства и развития сети метрополитенов на 2006-2010 годы, потребности «Харьковского метрополитена» в 2010 г. составляют 62,55 млн. грн., при имеющейся задолженности за предыдущие периоды в 89,7 млн. грн., и на сегодняшний день вопрос о выделении указанных средств Харькову не решен.

«Учитывая необходимость дальнейшей подготовки Харькова к проведению матчей финальной части Евро-2012, прошу содействовать в выделении средств харьковскому метрополитену в объемах, которые предусмотрены фактическими потребностями и государственными обязательствами», – сказано в обращении А.ФЕЛЬДМАНА к премьер-министру Украины.