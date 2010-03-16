Колесников назвал самую большую ошибку Львова к Евро-2012

Самой большой ошибкой Львова в подготовке к Евро-2012 вице-премьер-министр Украины по вопросам подготовки Украины к чемпионату Европы по футболу 2012 года Борис КОЛЕСНИКОВ считает «непрофессиональный подход к проектированию львовского стадиона».

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции во Львове.

К положительным моментам поездки во Львов, Б.КОЛЕСНИКОВ отнес «красивых, доброжелательных львовян» и уменьшение проблем с «подходом подрядчиков в аэропорту».

«К сожалению, это единственные положительные моменты», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Что касается общей оценки подготовки Львова к Евро-2012, то Б.КОЛЕСНИКОВ поставил «5 с минусом» городскому руководству.

«Что касается общей оценки подготовки Львова к Евро-2012, то я бы поставил 5 с минусом городскому руководству. Но это аванс, который нужно подтверждать», – отметил вице-премьер-министр.

Он также сообщил, что собирается приехать снова во Львов 30 марта.

Напомним, что сегодня во Львове находится вице-премьер-министр Украины по вопросам Евро-2012 Б.КОЛЕСНИКОВ. Вместе с вице-премьером осматривали объекты к Евро-2012 в области министр финансов Федор ЯРОШЕНКО, министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА, министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО, министр экономики Василий ЦУШКО, министр по делам семьи, молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН, директор «МОКТ«Евро-2012» Украина» Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.