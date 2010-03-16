Закон о госзакупках ветирован, чтобы избежать коррупции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наложил вето на принятый Верховной Радой закон о государственных закупках, во избежание коррупции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в эксклюзивном комментарии телеканалу «1+1».

«Я ветировал закон о государственных закупках. В том виде, в котором он был проголосован, закон содержит определенные лазейки для коррупционных действий. А этого допустить нельзя. Я вернул закон в парламент с существенными поправками, которые обеспечат прозрачность в принятии решений в процессе государственных закупок», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля 2010 г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства». За закон проголосовали 245 из 374 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Во время рассмотрения проекта закона народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО обвинил депутатов в заложенных в закон о государственных закупках коррупционных схемах. О.ЛЯШКО заявил, что в этом законопроекте есть «коррупционные теневые схемы».

Данным законом предусмотрено установление правовых и экономических принципов процедуры государственных закупок.

Категорически против принятия данного закона выступил народный депутат от Партии регионов Валентин ЛАНДИК. Он отметил, что этот закон направлен на поддержку импортеров, а не отечественных производителей.

В то же время, в ходе представления законопроекта народный депутат от БЮТ, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экономической политики Сергей ОСЫКА отметил, что в Украине уже два года нет закона, который регулировал бы вопросы закупки товаров, работ и услуг за государственные средства. По его словам, постановление правительства по этому вопросу, по сути, отменено Конституционным Судом Украины. Депутат отметил, что в стране «существует сейчас полное беззаконие и хаос в части закупок, а речь идет о средствах государственного бюджета».

Сегодня заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН сообщила журналистам, что В.ЯНУКОВИЧ наложил вето на закон о государственных закупках.