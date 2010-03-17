Объем рынка фитнес-услуг Киева в с.г. вырастет на 3-4% - участник рынка

Рост рынка фитнес-услуг столицы в этом году не превысит 3-4% по сравнению с 2009 годом. Такой прогноз в комментарии УНИАН сделал независимый эксперт рынка, персональный тренер Сергей ЧЕРЕПИНЕЦ.

По его словам, основную часть нового предложения составят фитнес–залы низкого ценового сегмента (частные фитнес-студии по различным видам танцев, степ-аэробике, пилатесу, йоге) и залы высокого ценового сегмента (планируется открытие нового фитнес-центра сети «Планета фитнес»).

С.ЧЕРЕПИНЕЦ отметил, что, несмотря на дефицит предложения на данном рынке услуг, инвесторов, готовых открывать новые фитнес-центры, практически нет.

Это обусловлено тем, что сумма инвестиций в качественный проект эконом-класса и среднего уровня составляет около 200-500 тыс. долл., срок окупаемости составляет от 3 до 5 лет, а в нынешней экономической ситуации инвесторы предпочитают вкладывать деньги в более краткосрочные по реализации проекты», - пояснил он.

По оценкам эксперта, в этом году на украинский рынок могут выйти международные операторы, в частности крупные российские сети фитнес-центров, которые планируют расширить свой бизнес. Главными факторами, которые привлекают иностранные сети фитнес-клубов, он назвал снижение рисков, среди которых стабилизация политической ситуации в Украине, связанная с окончанием президентских выборов.

По данным С.ЧЕРЕПИНЦА, в 2009 году объем рынка фитнес-услуг Киева вырос на 2,8% и составил около 70 млн. долл.

«В 2009 году в Киеве открылось 13 фитнес-центров и фитнес-клубов, всего по состоянию на конец 2008 года в столице их начитывалось около 460. Основная часть нового предложения – это клубы низкой и высокой ценовой категории, где стоимость годового абонемента составляет от 3 до 48 тыс. грн. в год», - отметил он.

По словам эксперта, количество людей, желающих заниматься спортом, в Украине растет с каждым годом, при этом ощущается дефицит предложения, особенно средней ценовой категории.

«Большинство клиентов не готовы платить 5-7 тыс. долл. за годовой абонемент, но и заниматься в плохо оборудованных подвальных помещениях тоже, поэтому на рынке ощущается нехватка фитнес-клубов среднего ценового сегмента», - считает он.