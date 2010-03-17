Колесников более 30 лет не разговаривал на украинском языке

Вице-премьер-министр Украины по вопросам Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ признался, что с 1979 года «не имел ни минуты» практики общения на украинском языке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции во Львове. Отвечая на вопрос журналистов, можно ли ожидать, что во время следующего приезда во Львов он будет разговаривать на украинском, Б. КОЛЕСНИКОВ отметил, что владеет украинским языком, «однако не имел ни одной минуты языковой практики с 10 класса, с мая 1979 года». В связи с этим вице-премьер заявил, что отвечать на вопросы будет «скорее на русском».

Как сообщал УНИАН, Б. КОЛЕСНИКОВ сегодня перебывал во Львовской области, где осмотрел объекты и ознакомился с ходом подготовки к Евро-2012.