ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 марта

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Первые долги нового Кабмина», в котором пишет - вчера состоялся дебютный выход нового правительства на внутренний рынок заимствований. Выход удался — спрос на госбумаги оказался рекордным за всю историю Украины. Как считают эксперты, рост спроса на ОВГЗ и сопутствующее ему снижение доходности стали возможны из-за совпадения ряда причин…

http://delo.ua/vlast/politika/pervye-dolgi-novogo-kabmina-138572/

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Также «Дело» в материале «Укрзализныця» отбивает клиентов у российских коллег» пишет – «Укрзализныця» на 40% снизила тариф на перевозку российского зерна. Таким образом перевозчик пытается переманить клиентов у Российских железных дорог. Аналитики уверены, что предложенная «Укрзализныцей» скидка вполне может заинтересовать российских торговцев зерном по нескольким причинам…

http://delo.ua/biznes/kompanii/ukrzaliznycja-otbivaet-klientov-u-rossijskih-138569/

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«Дело» в материале «Укрэксимбанк докапитализировали на 4,6 млрд. грн.» пишет – правительство увеличило капитал Укрэксимбанка на 4,6 млрд. грн. за счет гособлигаций. Однако монетизировать их Нацбанк сможет не ранее мая…

http://delo.ua/dengi/banki/ukreksimbank-dokapitalizirovali-na-4-mlrd.-138568/

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Издание «Экономические известия» в материале «Кабмин избавился от госбанков» пишет – Минфин передал Нацбанку акции рекапитализированных банков. По мнению экспертов, это весьма прагматичный шаг: теперь НБУ придется нести полную ответственность за использование средств рефинансирования рекапитализированными банками, а в случае финансовых трудностей у этих учреждений отвечать за их спасение…

http://eizvestia.com/fin/full/4193606

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Также «Экономические известия» в публикации «Греки заработают на украинцах» пишут - более 60% населения Греции поддерживают мероприятия по выходу из кризиса. При этом греческий центробанк не вводит никакие ограничения на финансовые инвестиции за рубеж. По словам местных банкиров, в ближайшие несколько лет основной рост греческой банковской системы будет приходиться на дочерние банки в других странах, тогда как темпы развития рынка внутри Греции существенно замедлятся. Первыми претендовать на кредиты в Украине смогут крупные публичные корпорации с прозрачной структурой активов…

http://eizvestia.com/fin/full/4193595

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«Газета по-киевски» в материале «Большая министерская чистка» пишет - с начала недели госчиновники всех уровней так и сыплются со своих должностей. Некоторых просят освободить «хлебное» место по-хорошему, другие покидают посты «за идею»…

http://mycityua.com/articles/country/2010/03/17/082259.html

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«Газета по-киевски» в материале «Ищем квартиру Януковичу» пишет - Президент рассматривает возможность переселения из «Межгорья» в центр Киева, чтобы как можно быстрее добираться на работу. «Газета...» подыскала Виктору Федоровичу самые подходящие варианты…

http://mycityua.com/articles/city/2010/03/17/053653.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Киев - 123-й в мире по дороговизне» пишет – таковы данные рейтинга, который составило, по информации за 2009 год, британское аналитическое агентство Economist Intelligence Unit. За год эксперты не заметили в Киеве особых изменений - в 2009-м мы занимали 124 место и соседствовали в рейтинге со столицей Парагвая Асунсьоном и городом в ЮАР Йоханнесбургом. Сейчас же Киев обогнал на одну позицию столицу Парагвая…

http://www.segodnya.ua/news/14123058.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Политика вызвала ралли на фондовом рынке» пишет - формирование новой парламентской коалиции и правительства, а также повышение суверенного рейтинга Украины агентством Standard&Poors стали значительным позитивом для инвесторов…

https://economics.unian.net/rus/detail/39949

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Туризм преодолел кризис - отдых набирает обороты...» пишет - туризм из Украины за кордон восстанавливается, считают эксперты. Население пережило кризисный испуг, поднакопило деньжат и, устав от преодоления трудностей, таки поедет отдохнуть. Теперь дешевле - "дикарем" и бронь. Издание исследовало, где и как лучше провести отпуск…

https://economics.unian.net/rus/detail/40007

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Рынок коммерческой недвижимости идет на поправку...» пишет - победивший на выборах "восток" толкает вверх коммерческую недвижимость в Киеве. Долгосрочные инвесторы-арендаторы все больше склоняются к покупке квадратов - если есть деньги, сейчас это выгодно...

https://economics.unian.net/rus/detail/39965

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Капиталу укажут путь» пишет – правительство России собирается обнулить налог на доходы стратегических инвесторов от продажи акций. Но пока льгота коснется бумаг в основном некотируемых компаний, чтобы стимулировать прямые и рискованные инвестиции…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/03/17/228329

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Издание «Известия» в публикации «Набукко» включают в «Южный поток» пишет – идею объединить отдельные участки двух конкурирующих газопроводных проектов - "Южного потока" и "Набукко" выдвинул главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Паоло Скарони. Теоретически это помогло бы сэкономить миллиарды. На практике же России это не слишком интересно. Потому что "Южный поток" уже реализуется, а "Набукко" может так и остаться проектом-фантомом…

http://www.izvestia.ru/economic/article3139680/

(УНИАН)