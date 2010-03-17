Кто возглавит Крым

Виктор Янукович укрепляет власть в наиболее сложном регионе Украины — Крыму. Высшие посты получат его соратники — Василий Джарты и Владимир Константинов, пишет Дело

Главный вопрос сегодняшней повестки дня Верховной Рады Крыма — смена власти на полуострове. Парламент должен проголосовать за отставку спикера парламента Анатолия Гриценко и премьер-министра автономии Виктора Плакиды. Оба представителя Партии регионов написали заявление на днях, что стало неожиданностью для многих депутатов в крымском парламенте, в первую очередь коллег из фракции «За Януковича».

Как сообщил «ДЕЛУ» представитель этой фракции Владимир Черкашин, увольнение высокопоставленных соратников — инициатива лидера Партии регионов Виктора Януковича. Сам депутат признался, что решение его удивило, но он отнесся к нему спокойно. «Я уверен, что это организационное переформатирование», — высказал свое мнение о причинах кадровых ротаций Черкашин и при этом высоко оценил результаты работы Плакиды и Гриценко на своих должностях.

Вместо них крымскому парламенту сегодня будет предложено проголосовать за новых руководителей: место спикера отдадут Владимиру Константинову, а кресло премьера — Василию Джарты. Накануне претенденты на главные «крымские» посты провели переговоры с большинством фракций Верховной Рады Крыма. Заручиться поддержкой удалось ценой министерских портфелей. О том, что кадровая ротация пройдет успешно, свидетельствует и завтрашний визит в автономию президента Виктора Януковича.

Как сообщила «ДЕЛУ» глава оппозиционной фракции БЮТ в крымском парламенте Татьяна Зверева, в правительство Василия Джарты войдут представители Блока Куницына, партнеры будущего спикера Владимира Константинова по фирме «Консоль», а также сохранятся посты представителей фракции «Курултай-Рух», поскольку присутствие в Совмине крымских татар обусловлено политическими моментами.

Стоит отметить, что назначение Василия Джарты и Владимира Константинова не вызвало критики в лагере оппозиции. Мало того, народный депутат от блока «НУ — НС» и бывший представитель президента в Крыму Геннадий Москаль очень лестно отозвался о кандидатуре Владимира Константинова.

«Константинов — это лучшая кандидатура, которая есть в Крыму. Это бизнесмен европейского стиля, руководитель крупной компании, глубоко порядочный человек», — охарактеризовал кандидата Геннадий Москаль.

* * *

Владимир Константинов родился 19 ноября 1956 года в с. Владимировка Слободзейского района Молдавской ССР. Начинал работу в 1973 году помощником машиниста камнерезной машины Альминского комбината строительных материалов треста «Крымстройдеталь» (Симферополь) и последовательно прошел все ступени карьерного роста, вплоть до президента корпорации «Укрросбуд», которая сегодня ведет бизнес в 15 городах Украины и в столице России Москве. В марте 2010 года сложил свои полномочия президента «Укрросбуда».

Василий Джарты родился 3 июня 1958 года в с. Раздольное Старобешивского района Донецкой области. Был городским председателем Макеевки с января 2000-го по октябрь 2002 года. Затем до февраля 2005 года был первым заместителем главы Донецкой облгосадминистрации.

С августа 2006-го по декабрь 2007 года занимал должность министра охраны окружающей природной среды. Народный депутат от Партии регионов.