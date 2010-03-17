Азаров определил первоочередные шаги Кабмина

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ определил первоочередные шаги Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, открывая заседание правительства, которое впервые проходит при участии журналистов.

«И хотя время бездарно потеряно, нужно немедленно готовить технику, строительные материалы, мобилизовать людей и начинать противостоять наводнению. И здесь ШУФРИЧ головой отвечает, чтобы ни один человек не пострадал, не дай Бог, не погиб», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, вторым приоритетом деятельности правительства должна стать подготовка и проведение весенне-полевых работ. «СЛАУТА, ПРИСЯЖНЮК вместе с ЯРОШЕНКО должны принять все необходимые меры, чтобы работы пошли без задержек», - подчеркнул премьер-министр.

Н.АЗАРОВ также считает необходимым осуществить меры для стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке Украины. «Нас не может не тревожить ценовая нестабильность. Мы должны в нашей стране обеспечить честные цены, обеспечить их стабильность. За это персонально отвечает ТИГИПКО вместе с министерствами, с Антимонопольным комитетом и при взаимодействии с НБУ», - отметил он.

Н.АЗАРОВ заявил, что правительство обеспокоено ситуацией в топливно-энергетическом комплексе Украины. «Мы имеем очень высокие цены на энергоносители, спад добычи угля. Следовательно, от КЛЮЕВА, БОЙКО, ЯЩЕНКО требую конкретных мер, чтобы исправить состояние дел», - подчеркнул он.

Аналогичные задания по разработке плана действий премьер также поставил перед тем блоком правительства, который отвечает за жилищно-коммунальное хозяйство.