Яценюк назовет состав своего Кабмина через 2 недели

Народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК намерен представить состав своего оппозиционного правительства через две недели.

Об этом он сообщил в интервью газете «КомерсантЪ-Украина».

«Состав правительства будет представлен через две недели. Работа уже ведется. Вот у меня на столе документ, озаглавленный "Возможные члены оппозиционного правительства". Там 27 фамилий. Но пока я вам их не назову», – заявил депутат.

Он также подтвердил, что ведет переговоры с депутатами из фракции «Наша Украина – Народная самооборона» о совместной работе в оппозиции.

«Переговоры с НУ-НС я веду. Фракция НУ-НС сама в этом заинтересована», – сказал А.ЯЦЕНЮК. «Я встречаюсь со всеми – и с Вячеславом КИРИЛЕНКО, и с группой Виктора БАЛОГИ. Главнейшая задача, которую я вижу сегодня,– добиться, чтобы фракция работала сообща и принимала консолидированные решения относительно голосований», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, 16 марта восемь партий создали объединение оппозиционных парламентских сил. Соответствующее заявление подписали представители партии «ВО «Батькивщина», Народного Руха Украины, Европейской партии Украины, партии «Народная самооборона», партии «Реформы и порядок», Партии защитников Отчизны, Христианско-демократического союза и Украинской социал-демократической партии.

Координационный совет Объединенной демократической оппозиции возглавила Юлия ТИМОШЕНКО.

Планируется, что сегодня Ю.ТИМОШЕНКО огласит состав оппозиционного правительства.