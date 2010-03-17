Спикером парламента Крыма избран Владимир Константинов

Председателем парламента Крыма избран и.о. лидера крымской организации Партии регионов, экс-президент строительной компании «Укрросбуд» Владимир КОНСТАНТИНОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, избрание проходило путем тайного голосования бюллетенями. Всего было выдано 93 бюллетеня. После вскрытия урны в ней также оказалось 93 бюллетеня. «За» проголосовали 86 депутатов, против – двое, воздержались – трое, два бюллетеня были признаны недействительными.

В.КОНСТАНТИНОВ заявил, что его избрание – «это большой аванс доверия» не только ему лично, но и представителям Партии регионов и Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Справка УНИАН. В.КОНСТАНТИНОВУ 53 года, он является руководителем фракции блока «За Януковича» в парламенте Крыма. До 5 марта 2010 года возглавлял корпорацию «Укрросбуд».

Сегодня парламент Крыма принял отставку спикера – представителя Партии регионов Анатолия ГРИЦЕНКО. Он написал заявление об уходе с должности.