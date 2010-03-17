ГЛАВНОЕ на 17 марта (день)

Хроника дня

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Экономика

Азаров прогнозирует рост производства на уровне 7-8%

В текущем и следующем годах рост производства в Украине должен быть не ниже 7-8% для того, чтобы к 2012 году ситуация вышла на докризисный уровень.

Об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Мы не будем, как предшественники, тешить себя и обманывать людей сравниванием с предыдущим провальным годом. Мы будем сравнивать с докризисным периодом экономического роста. Падение на 15% (ВВП – УНИАН) означает, что следующие два года отечественная промышленность должна наверстывать упущенное темпами по 7-8% ежегодно. Если мы это сделаем, то уже в 2012 году не только вернем утраченное, но и сможем стабилизировать развитие», - сказала Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что ключевыми моментами в стабилизации экономики является строительство и развитие внутреннего рынка. «Все усилия мы должны сосредоточить на оживлении потребительского спроса и возобновлении строительного конвейера. ТИГИПКО, ТИХОНОВ, ЯРОШЕНКО, ЦУШКО – на вас лежит персональная ответственность за то, чтобы четкое и грамотное использование этих рычагов подъема экономики дало нам ощутимый эффект», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер заявил, что правительству необходимо предпринимать решительные действия для того, чтобы действующее правительство вошло в историю как правительство реформаторов.

Экономический блок правительства доработает макропоказатели-2010

Экономический блок правительства намерен доработать макропоказатели социально-экономического развития Украины на 2010 год.

Об этом сообщил сегодня журналистам вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

Он отметил, что на сегодняшнем заседании Кабмина рассматривался вопрос макропоказателей, однако они не были утверждены.

По его словам, принято решение доработать этот вопрос и вынести на рассмотрение на одно из следующих заседаний Кабмина.

При этом С.ТИГИПКО подчеркнул, что выйти на дефицит бюджета 3-4% будет довольно сложно.

Правительство Крыма возглавил Джарты

Председателем Совета министров Крыма избран Василий ДЖАРТЫ, заместитель председателя Партии регионов, курирующий автономию по партийной линии.

Сегодня на пленарном заседании крымского парламента за его назначение проголосовали 82 из 89 депутатов, присутствовавших на заседании. Всего в парламенте автономии 100 депутатов.

В.ДЖАРТЫ заявил, что Крым должен стать одним из лидирующих регионов в Украине. Он опроверг слухи о том, что после его назначения в правительстве автономии будет «засилие работников, представляющих Донецкую область».

В настоящее время В.ДЖАРТЫ является депутатом Верховной Рады Украины от Партии регионов.

Сегодня же на заседании парламент АРК принял отставку с должности руководителя крымского правительства Виктора ПЛАКИДЫ. Он также является представителем Партии регионов.

Спикером парламента Крыма избран Владимир Константинов

Председателем парламента Крыма избран и.о. лидера крымской организации Партии регионов, экс-президент строительной компании «Укрросбуд» Владимир КОНСТАНТИНОВ.

Избрание проходило путем тайного голосования бюллетенями. Всего было выдано 93 бюллетеня. После вскрытия урны в ней также оказалось 93 бюллетеня. «За» проголосовали 86 депутатов, против – двое, воздержались – трое, два бюллетеня были признаны недействительными.

В.КОНСТАНТИНОВ заявил, что его избрание – «это большой аванс доверия» не только ему лично, но и представителям Партии регионов и Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Медведев приедет в Киев 17-18 мая

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ осуществит визит в Киев 17-18 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, дата визита была согласована во время телефонной беседы президентов Украины и РФ Виктора ЯНУКОВИЧА и Д.МЕДВЕДЕВА.

В ходе беседы был также согласован вопрос синхронизации проведения военных парадов Победы. С такой инициативой – провести военные парады 9 мая в одно и то же время в каждом государстве – во время официального визита в Москву выступил Президент Украины. Инициатива получила поддержку в Кремле, что было подтверждено во время сегодняшней телефонной беседы.

Также принято решение, что 8 мая президенты вместе встретят поезд Победы, которым прибудут на парад ветераны Великой Отечественной войны.

В ходе беседы В.ЯНУКОВИЧА и Д.МЕДВЕДЕВА речь шла о принятом решении относительно трансляции телеканала УТ-1 на территорию России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, также «главы государств обсудили начальный этап реализации важных договоренностей, достигнутых в ходе недавней российско-украинской встречи на высшем уровне в Москве, и определили задачи по дальнейшей работе в этом направлении».

«Было отмечено значение активной работы министерств и ведомств, при деятельном участии деловых кругов, по наращиванию взаимодействия в целях эффективной подготовки запланированного на май визита президента России в Киев для участия в заседании двусторонней Межгосударственной комиссии», - сообщает пресс-служба Кремля.

Финансы

Госдолг Украины составляет 93,5% ВВП

На сегодняшний день общий государственный долг Украины, включая гарантированный, составляет 93,5% ВВП.

Об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

Он отметил, что в правительстве размер долга считают критическим.

Нацбанк продлил работу временной администрации в «Родовид Банке»

Национальный банк Украины своим постановлением №133 от 15 марта 2010 года продлил работу временной администрации в ПАО «Родовид Банк» на два месяца – с 16 марта до 16 мая 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Также Нацбанк продлил полномочия временного администратора «Родовид Банка» Сергея ЩЕРБИНЫ на два месяца – до 16 мая 2010 года.

С 16 марта 2009 года Нацбанк ввел в ПАО «Родовид Банк» временную администрацию сроком на один год. До 15 марта 2010 года в банке введен полный мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Банк «Днистер» ликвидируют

Национальный банк Украины своим постановлением от 13 марта т.г. №128 отозвал с 15 марта банковскую лицензию у ОАО «Сельский коммерческий банк «Днистер» (г. Львов), а также инициировал процедуру ликвидации банка.

Об этом говорится в письме НБУ коммерческим банкам, текстом которого располагает УНИАН.

16 апреля 2009 года Нацбанк ввел в СКБ «Днистер» временную администрацию.

Эксперт: банки постепенно возвращаются к кредитованию

Банки постепенно возвращаются к кредитованию, считает заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, «портфели необходимо пополнять качественными кредитами, но при этом у банков отсутствуют реальные возможности улучшать условия (снижать процентные ставки, увеличивать сроки предоставления кредитов), поэтому о возобновлении активного кредитования говорить пока рано».

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, в период с 9 по 12 марта т.г. значительных изменений по условиям кредитования физических лиц не произошло. На автомобили банки предлагают кредиты на срок 1-3 года, реже встречаются предложения по кредитованию на срок до 5-7 лет, под процентную ставку от 22,28% до 33,5% годовых, с авансовым взносом не менее 30% от стоимости автомобиля. Условия по кредитам на потребительские цели сейчас такие: валюта – гривня, сумма кредита до 10 000 грн., срок – до 1 года, реальная процентная ставка с учетом всех комиссий составляет от 53,36% до 78% годовых.

Эксперт отметила, что ипотечные кредиты предлагаются на следующих условиях: срок от 1 до 20 лет, процентная ставка 26-30% годовых, авансовый взнос – не менее 30% от стоимости недвижимости. По-прежнему ипотеку кредитуют в основном либо под приобретение заложенного имущества по проблемным кредитам, либо под первичную недвижимость в совместных проектах с застройщиками.

Соцполитика

Минимальная зарплата в этом году достигнет 888 грн.

В текущем году минимальный уровень заработной платы достигнет 888 гривен.

Об этом сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 20 октября 2009 года приняла закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 ноября 2009 года в размере 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

ТЭК

«Нафтогаз» возглавил Бакулин

Кабинет министров Украины назначил Евгения БАКУЛИНА председателем правления НАК «Нафтогаз Украины».

Распоряжение Кабмина (№417-р от 15 марта т.г.) обнародовано на сайте Верховной Рады.

Напомним, прежний глава «Нафтогаза Украины» Олег ДУБИНА в начале марта был уволен по собственному желанию.

Украина за два месяца увеличила транзит газа на 70,6%

Транзит природного газа по территории Украины в январе-феврале 2010 года увеличился на 70,6% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, транзит нефти по территории Украины в январе-феврале т.г. сократился на 39,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины за отчетный период увеличилась на 45,2%, а нефти – сократилась на 29,9%.

Натуральные показатели транзита нефти и газа Госкомстат не приводит.

Добыча газа и нефти сократилась

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-феврале 2010 года сократили добычу природного газа на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 3,2 млрд. куб. м.

В январе-феврале т.г. добыча нефти в Украине сократилась на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 0,426 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине за отчетный период сократилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 164 тыс. тонн, а нефтяного попутного газа – на 19,2%, до 107 млн. куб. м.

Строительство

ГИУ исключило из системы рефинансирования 5 банков

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) исключило из системы рефинансирования пять банков.

Об этом сообщается на сайте ГИУ.

Согласно сообщению, из системы рефинансирования исключены ООО КБ «АРМА», АБ «Банк регионального развития», ОАО СКБ «Днистер», АКБ «Трансбанк» и ООО «Укрпромбанк».

Агро

В Украине придется пересеивать до 30% озимых

В Украине из-за сложных погодных условий этой весной придется пересеивать 25-30% озимых.

Об этом сообщил сегодня на брифинге вице-премьер-министр Украины по аграрным вопросам Виктор СЛАУТА.

«Погодные условия украли такой длинный март у весны. Вы видите, какая погода», – сказал он, отметив при этом, что ситуация в каждой области по-своему сложная.

Также вице-министр сообщил, что в Крыму и Херсонской области засеяно уже более 100 тыс. га яровыми культурами, а в 12 регионах – на юге страны и в Закарпатье – проходит подпитка озимых минеральными удобрениями.

По информации В.СЛАУТЫ, на данный момент 87% из 10 млн. га озимых находятся в удовлетворительном состоянии или в состоянии, дающем надежду на то, что пересевов проводить не придется. При этом он подчеркнул, что 211 тыс. га озимых пропали, а 1,1 млн. га – находятся под ледяной коркой от 10 до 60 дней.

Транспорт

Мэрия советует киевлянам ездить в общественном транспорте

Заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Валерий МИРОНОВ убежден, что проблему заторов на дорогах столицы могут решить сами киевляне, пересев из личных автомобилей в общественный транспорт.

Об этом говорится в комментарии В.МИРОНОВА по проблемам транспортного коллапса в столице, переданном агентству УНИАН пресс-службой чиновника.

«Если понимание того, что средство, которое везет сто-двести человек, важнее, чем то, в котором сидит один-два, приживется в умах горожан, столица почувствует на себе транспортное облегчение», - уверен В.МИРОНОВ.

Он добавил, что есть понимание со стороны властей столицы, что альтернативой передвижению на личном автомобиле, если это будет общественный транспорт, должны быть предложения комфорта, быстроты и удобства.

По словам В.МИРОНОВА, существует мировая практика, которая доказывает, что строительство новых удобных развязок, дорог и магистралей «натягивает» еще большее количество транспортных средств, и в итоге не решает проблему пробок. Строительство подземных парковок в центре города, убежден заместитель мэра, также не решает проблемы: «Приток транспорта становится больше, а, следовательно, ухудшает проходимость, съедая время пассажира и водителя в пути».

Как считает В.МИРОНОВ, одним из определяющих факторов, способных облегчить передвижение по городу, в краткосрочной перспективе может стать разнообразие взаимозаменяемого общественного транспорта, как наземного, так и подземного.

Речной трамвайчик в Киеве начнет курсировать 1 мая

В этом году речной трамвайчик в Киеве начнет курсировать по реке Днепр, ориентировочно, 1 мая.

Об этом говорится в комментарии заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Валерия МИРОНОВА, переданного УНИАН пресс-службой КГГА.

Он напомнил, что в 2009 году трамвайчик курсировал до 1 октября. За время его сезонной работы услугами переправы успели воспользоваться 12 тыс. человек, из которых 20% - льготники.

«В этом году начало сезона речной переправы намечено условно на 1 мая. На данный момент рассматриваются варианты по расширению маршрутной сети и увеличению количества рейсов», - заявил В.МИРОНОВ.

Общество

Днепродзержинск сегодня будет с водой

Сегодня коммунальное предприятие Днепропетровского областного совета „Аульский водовод” возобновит подачу питьевой воды в Днепродзержинск.

Об этом журналистам сообщил городской председатель Днепродзержинска Ярослав КОРЧЕВСКИЙ.

По его словам, достигнутая договоренность между КП „Аульский водовод”, ОАО „ЭК „Днепроблэнерго”, руководством города и Днепропетровской области о погашении до 1 апреля части долга Днепродзержинска (5,6 млн. грн.) и проплате за потребленную воду в марте.

Я.КОРЧЕВСКИЙ также сказал, что вчера погасил 500 тыс. грн. задолженности перед КП „Аульский водовод” за потребленную воду Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,98 грн./долл., продают – по 8,01 грн./долл. Курс не изменился по сравнению с 16 марта, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,96-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,4% по сравнению с 16 марта и сегодня составляет 10,91 грн./евро, курс продажи – на 0,5%, до 11,06 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,69-11,00 грн./евро, по продаже – в пределах 11,00-11,19 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 16 марта повысился на 0,4% и сегодня составляет 0,2662 грн./рубль, курс продажи – на 0,5%, до 0,2736 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2720 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2719-0,2770 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,98 грн./долл., продажи – 8,01 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,96-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,4% по сравнению с 16 марта и сегодня составляет 10,95 грн./евро, курс продажи – на 0,5%, до 11,05 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,88-11,00 грн./евро, по продаже – в пределах 11,00-11,10 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 16 марта понизился незначительно – 0,2658/0,2737 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2720 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2719-0,2750 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 17 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,9767, к евро – 10,946425, к российскому рублю – 0,27109.