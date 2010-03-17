Медведев приедет в Киев 17-18 мая

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ осуществит визит в Киев 17-18 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, дата визита была согласована во время телефонной беседы президентов Украины и РФ Виктора ЯНУКОВИЧА и Д.МЕДВЕДЕВА.

В ходе беседы был также согласован вопрос синхронизации проведения военных парадов Победы. С такой инициативой – провести военные парады 9 мая в одно и то же время в каждом государстве – во время официального визита в Москву выступил Президент Украины. Инициатива получила поддержку в Кремле, что было подтверждено во время сегодняшней телефонной беседы.

Также принято решение, что 8 мая президенты вместе встретят поезд Победы, которым прибудут на парад ветераны Великой Отечественной войны.

В ходе беседы В.ЯНУКОВИЧА и Д.МЕДВЕДЕВА речь шла о принятом решении относительно трансляции телеканала УТ-1 на территорию России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, также «главы государств обсудили начальный этап реализации важных договоренностей, достигнутых в ходе недавней российско-украинской встречи на высшем уровне в Москве, и определили задачи по дальнейшей работе в этом направлении».

«Было отмечено значение активной работы министерств и ведомств, при деятельном участии деловых кругов, по наращиванию взаимодействия в целях эффективной подготовки запланированного на май визита президента России в Киев для участия в заседании двусторонней Межгосударственной комиссии», - сообщает пресс-служба Кремля.