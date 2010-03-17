Cозданы восемь правительственных комитетов

Кабинет министров Украины создал 8 правительственных комитетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь премьер-министра Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

«Сегодня правительство утвердило перечень правительственных комитетов, то есть структур, которые будут готовить материалы и проекты решений на заседание правительства», - сказал В.ЛУКЬЯНЕНКО.

В частности, по его словам, создан Правительственный комитет по вопросам реформ во главе с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

Кроме того, созданы комитеты по развитию отраслей экономики, по вопросам национальной безопасности обороны и ВПК, по развитию жилищно-коммунального хозяйства, по развитию агропромышленного комплекса, по вопросам гуманитарной и социальной политики, по вопросам экологии, молодежи, спорта и туризма.

Также создан отдельный комитет, который будет отвечать за вопросы подготовки и проведения в 2012 году в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу. «В целом будет работать 8 правительственных комитетов», - резюмировал В.ЛУКЬЯНЕНКО.