Выставка новейших материалов и технологий «INTERBUDEXPO 2010» состоится 23-27 марта

Сегодняшняя ситуация в строительной отрасли привела к тому, что фирмы, которые ориентировались на строительство промышленных, масштабных инфраструктурных и жилищных объектов, реализацию торговых и коммерческих проектов, потеряли большинство заказов. Тем не менее, перспективы развития строительной отрасли оптимистичны. Эксперты прогнозируют позитивную динамику в строительной отрасли на 2010 год, хотя восстановление отрасли до уровня 2008 года – долгосрочный процесс, который может длиться несколько лет.

Ситуация на рынке не могла не отразиться на наибольшей украинской выставке «INTERBUDEXPO», ведь много компаний в эти сложные времена не могут выделять средства на рекламные акции и маркетинговые проекты.

Но, невзирая на кризисные явления, выставка новейших строительных материалов и технологий «INTERBUDEXPO» остается одним из наиболее значимых событий на рынке строительства и одним из самых действенных инструментов привлечения партнеров и инвесторов.

«INTERBUDEXPO 2010» пройдет с 23 по 27 марта в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» (ул. Салютная, 2б). Организатор выставки - АО «Киевская международная контрактовая ярмарка».

Цель выставки не изменяется, а лишь корректируется в соответствии с требованиями времени. Цель «INTERBUDEXPO 2010» - содействие созданию в Украине строительного комплекса, который обеспечивает внедрение энергосберегающих, экологически чистых материалов и технологий, а также оптимизацию строительства, архитектурных и проектных решений.

«INTERBUDEXPO 2010» представлена следующими разделами: «Проектирование, строительство, ремонт», «Кровля и изоляция», «Фасады, окна и двери», «Климаттех Экспо», «Индустрия безопасности в строительстве», «Інтер’єр. Декор. Светло», «Керама Экспо», «Инструмент. Электрооборудование», «Озеленение, ландшафтный дизайн и садовая техника», «Бетон. Монолитное строительство», «Дорожная и строительная техника».

Главными особенностями выставки «INTERBUDEXPO 2010» являются:

широкое представительство всех отраслей строительного комплекса, ведущих мировых компаний и брендов, которые занимают достаточно серьезные позиции как в Украине, так и в Европе;

специализированные экспозиции, которые соответствуют европейским выставочным стандартам;

содержательная и актуальная бизнес-программа;

многочисленная профессиональная аудитория посетителей.

Организатор мероприятия - АО «Киевская международная контрактовая ярмарка» - постоянно работает над совершенствованием проверенных временами выставок, адаптируя в соответствии с актуальными требованиями настоящего их тематику. Принимая во внимание актуальные потребности рынка, организаторы запланировали ряд специализированных экспозиций на выставке.

Продолжая традиции предыдущих выставок, организаторы и в этом году сделали ударение на бизнес-программе форума. На протяжении всех дней участники выставок будут иметь возможность принять участие в многообразных конференциях, семинарах, «круглых столах» и других мероприятиях. Гарантированно программа деловых мероприятий «INTERBUDEXPO 2010» будет способствовать общению участников рынка, обмена опытом и главное - мероприятия, которые состоятся в рамках выставок, позволят объединить усилие для развития строительной и смежных отраслей на территории Украины и вне ее границ.

Детальную информацию о выставке «INTERBUDEXPO 2010» вы можете получить в дирекции по тел.: (044) 461-93-45, 461-93-46, 490-62-20.

Для получения бесплатного приглашения на посещение выставки необходимо зарегистрироваться на сайте www.buildexpo.kiev.ua.

Расписание работы выставки «INTERBUDEXPO 2010»:

Официальное открытие выставки состоится 23 марта 2010 года, в 12.00 в ПЕРВОМ павильоне ВЦ «КиевЭкспоПлаза».

23,24, 25, 26 марта - с 10.00 до 18.00 (вход для посетителей до 17.30);

27 марта - с 10.00 до 17.00 (вход для посетителей до 16.30).