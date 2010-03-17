«Фокстрот» стал спонсором сборной по стрельбе из лука

Киев. Компания "Фокстрот. Техника для дома" выступила спонсором украинской сборной на чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении, который проходит в г. Пореч (Хорватия) с 16 по 21 марта.

Как сообщил исполнительный директор Федерации стрельбы из лука Харьковской области Виктор ГАЛАЗЮК, Украина на этих соревнованиях будет представлена в обоих дивизионах: стрельбе из классического лука (входит в программу Олимпийских игр) и стрельбе из блочного лука.

«Чтобы состоялось это историческое событие, «руку помощи» протянула сеть супермаркетов бытовой техники «Фокстрот – техника для дома», которая поддержала перспективных юниорок, которые сегодня показывают результаты на уровне лучших европейских и мировых блочниц, но остаются без поддержки государства», - сказал он.

В состав сборной команды вошли 12 лучников – классиков (по 3 спортсмена в четырех категориях: мужчины и женщины, взрослые и юниоры (участие за счет государства);

4 лучника – блочники (1 юниор и 3 юниорки, за счет собственных средств или спонсоров); 8 тренеров и обслуживающего персонала из Львова, Харькова, Киева, Черновцов, Сум, Ужгорода, Ровенской области.

Представлять Украину отправились как признанные лидеры (олимпийский чемпион Виктор Рубан, участники Олимпиад Маркиян Ивашко и Виктория Коваль, многократный призер и победительница чемпионатов мира и Европы Татьяна Дорохова), так и юные спортсмены без опыта международных выступлений (юниоры из Ужгорода - Мария Куриляк, Сум - Александр Скачок, Киева - Ксения Шкляр.

Выезду на чемпионат Европы предшествовал отбор после чемпионата Украины и дальнейший двухнедельный сбор сильнейших представителей Украины в стрельбе из классического лука на Олимпийской базе "Святошино".

В.ГАЛАЗЮК подчеркнул, что впервые для Украины в стрельбе из блочного лука наши спортсмены будут принимать участие не только в личных соревнованиях, но и в командных. Это особенно актуально, ведь уже через две Олимпиады, в 2020 году предполагается вхождение блочного лука в программу Олимпийских игр. Уже сейчас не имея поддержки со стороны, покупая луки-стрелы и оплачивая выезды за свой счет, украинские блочники могут похвастаться существенными достижениями: с 2007 года завоевано несколько наград этапов Кубка Европы; в 2009 году киевлянка Виктория Дьякова выиграла Кубок Европы в личном зачете и стала шестой на чемпионате мира с более чем 30 соперниц, а первое участие украинских блочников датируется 1990 годом, когда в составе сборной СССР одессит Петр Турунин испытывал новый блочный лук, который только появился в мире.

В федерации отметили, что европейская и международная федерации не разделяют классический и блочный лук, отличием является лишь участие первого в программе Олимпийских игр.

«Будем надеяться на успешное выступление классиков и наших молодых блочников, которые своими результатами и при поддержке сети супермаркетов бытовой техники “Фокстрот – техника для дома”, имеют возможность помочь Украине вернуться на лидирующие позиции в стрельбе из лука», - отметил В.ГАЛАЗЮК.