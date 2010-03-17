Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ инициирует создание общего европейского штаба предотвращения последствий и помощи пострадавшим от возможных наводнений.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ выступил с инициативой объединить усилия государств-соседей из Центрально-Восточной Европы для общих действий по предотвращению и ликвидации последствий возможных наводнений.

С этой целью он в телефонной беседе с Президентом Венгрии Ласло ШОЙОМОМ обсудил возможность координации усилий при предотвращении наводнений и во время борьбы с их последствиями.

Президенты договорились о взаимопомощи. В частности, будут координироваться усилия военных Украины и Венгрии во время мероприятий по помощи людям, проживающим в регионах, которые, по прогнозам, могут быть затоплены. Согласован также план совместных действий.

Президенты обсудили возможность встречи в ближайшее время, на которой можно было бы выработать и утвердить конкретную программу взаимопомощи.

В.ЯНУКОВИЧ также планирует обсудить этот вопрос с президентами Польши и Словакии.