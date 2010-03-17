Кабмин уволил Кужель с должности

Кабинет министров Украины уволил Александру КУЖЕЛЬ с должности председателя Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Об этом А.КУЖЕЛЬ сообщила в эфире телеканала "Украина".

Как сообщил УНИАН источник в правительстве, до назначения нового руководителя Госкомпредпринимательства исполнение обязанностей главы Комитета Кабмин возложил на Владимира ЗАГОРОДНЕГО.

Как сообщал УНИАН, 12 марта вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО высказался за то, чтобы Александра КУЖЕЛЬ продолжила работать на посту председателя Госкомпредпринимательства. «Я бы хотел, чтобы она осталась», - сказал С.ТИГИПКО. При этом он положительно отозвался о результатах работы А.КУЖЕЛЬ на этом посту в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Александра КУЖЕЛЬ была назначена председателем Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства 21 января 2009 года.

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предложила А. КУЖЕЛЬ вернуться в органы исполнительной власти в декабре 2008 года в ходе ток-шоу на одном из украинских телеканалов.