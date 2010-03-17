Главное на 17 марта (вечер)

Финансы

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз рейтингов Украины с «негативного» до «стабильного».

Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте Fitch Ratings.

Согласно сообщению, Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте «B-» и краткосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте «B». Страновой потолок Украины подтвержден на уровне «В-».

«Завершение выборов и формирование нового правительства уменьшили долгосрочные риски политической неопределенности после выборов и дальнейшей интенсификации макроэкономической и финансовой неустойчивости», – отметил директор в аналитической группе Fitch по суверенным рейтингам Дэвид ХЕСЛАМ.

Также в сообщении рейтингового агентства отмечается, что создание новой правящей коалиции и Кабинета Министров повышает вероятность более эффективной координации экономической политики и возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) в плане предоставления стабилизационного кредита в объеме 16,4 млрд. долл.

В Администрации Президента Украины надеются, что постоянная миссия Международного валютного фонда вернется в Украину в конце марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента – представитель Президента в Кабинете министров Ирина АКИМОВА сегодня на брифинге.

Она отметила, что позиция Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА заключается в том, что возобновление полноценного сотрудничества с МВФ должно состояться в ближайшее время, и это является ключевым заданием для правительства и президентской Администрации.

И.АКИМОВА напомнила, что со вчерашнего дня в Киеве уже работает техническая миссия МВФ, которая изучает текущую ситуацию в государстве.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы результаты деятельности этой миссии были представлены как можно скорее», - отметила первый заместитель главы АП, подчеркнув, что это позволит украинской власти провести качественную внешнюю оценку сферы публичных финансов.

«Мы рассматриваем нынешнюю работу технической миссии МВФ как инструмент внешнего аудита макроэкономической ситуации в Украине. По результатам этой миссии планируется приезд основной миссии МВФ в Украину в конце марта», - сообщила И.АКИМОВА.

Она также выразила уверенность, что к тому времени правительство завершит основную работу над подготовкой реалистичного государственного бюджета, что станет основой для продолжения сотрудничества с международными финансовыми институтами.

И.АКИМОВА также не исключила, что МВФ даст согласие украинскому правительству на использование средств финансовой помощи для покрытия дефицита государственного бюджета, но лишь при условии, если украинская сторона представит международным экспертам убедительный комплекс мероприятий по последующему уменьшению этого дефицита.

93,5% к ВВП является размером валового внешнего долга Украины, в который входит и государственный долг, и не может являться общим государственным долгом.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО уточнил ранее распространенную информацию пресс-службы правительства о том, что на сегодняшний день общий государственный долг Украины, включая гарантированный, составляет 93,5% ВВП.

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО сообщил, что на сегодняшний день общий государственный долг Украины, включая гарантированный, составляет 93,5% ВВП.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил председателю Счетной палаты Валентину СИМОНЕНКО предоставить предложения по оптимизации бюджета.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом шла речь во время встречи в Администрации Президента.

В.СИМОНЕНКО должен предоставить главе государства предложения относительно оптимизации расходов, чтобы “страна имела возможность не только нормально прожить этот непростой год, но и заложить фундамент роста экономики на последующие периоды”, говорится в сообщении.

В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки бюджета-2010 и борьбы с коррупцией в бюджетной сфере.

«Безусловно, то, что бюджет текущего года готовится с таким опозданием, очень плохо. Но нам обязательно нужно учесть все недостатки бюджета-2009, а также ту сверхсложную ситуацию, которая есть сейчас в экономике страны», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент назвал недопустимой перегрузку дополнительными налогами предприятий, почти половина из которых являются убыточными.

Глава государства отметил необходимость рационального использования имеющихся у государства средств по приоритетным направлениям, которые должны быть определены в бюджете-2010.

Президент поручил председателю Счетной палаты держать на жестком контроле этот вопрос.

«Я хорошо знаю: для того, чтобы побороть коррупцию в бюджетной сфере, приучить чиновников жить по закону, нам с вами нужно будет хорошо поработать. Не дать рукам чиновников, которые тянутся, чтобы зарабатывать на бюджете – это будет наша с вами общее дело», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь В.СИМОНЕНКО проинформировал Президента, что бюджет-2009 не выполнен ни по одному из показателей. «А те показатели, которые хоть как-то подходят по нормам закона, практически фальсифицированы. Особенно это касается внешних заимствований, выплат зарплат, а также работы Пенсионного фонда», - отметил председатель Счетной палаты.

Отвечая на вопрос Президента, кем именно были фальсифицированы эти данные, В.СИМОНЕНКО сказал: «Предыдущим правительством, которое руководило страной в 2008-2009 годах», добавив, что, по данным Счетной палаты, лишь по одному вопросу, а именно – тендерным закупкам, – личными распоряжениями экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА или так называемыми протокольными решениями, без принятия соответствующих постановлений Кабмина государству лишь в текущем году нанесены убытки в размере 20 млрд. грн.

«То, что совершено преступление, – это стопроцентно. Теперь, чтобы двигаться вперед, нужно, чтобы было и наказание по результатам совершенного преступления», – заявил председатель Счетной палаты.

Кроме того, В.СИМОНЕНКО сообщил о состоянии дел в Пенсионном фонде Украины и высказал свои предложения относительно улучшения и совершенствования его работы.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9670/7,9750, к 12:00 сузился спрэд - 7,9715/7,9740. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9695/7,9735.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 10:00 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9730 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2730/0,2733, к 12:00 цены повысились до 0,2734/0,2736. К закрытию цены установились на уровне 0,2735/0,2737.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,1478 (-0,2122).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3755/1,3815.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9825/10,9960, к 12:00 цены понизились - 10,9750/10,9810. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,9675/10,9765.

Кадровые назначения

Кабинет министров Украины в соответствии с решением Конституционного Суда подчинил себе Национальную телекомпанию Украины и назначил Егора БЕНКЕНДОРФА ее президентом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«С прошлого года есть решение Конституционного Суда относительно назначения председателя Национальной телекомпании, что это должен делать Кабинет министров. Потому, прежде всего, были сделаны определенные изменения относительно подчинения Кабинету министров, и потом уже назначен Егор БЕНКЕНДОРФ», - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

Вице-премьер убежден, что Е.БЕНКЕНДОРФ имеет необходимый профессиональный уровень и опыт.

«Это человек, который создал столько авторских программ, побывал почти в 20 горячих точках, довел рейтинг телеканала «Интер» до определенного уровня. Его опыт очень необходим для того, чтобы поднять уровень этого канала», - объяснил он.

Кабинет министров Украины создал 8 правительственных комитетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь премьер-министра Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

«Сегодня правительство утвердило перечень правительственных комитетов, то есть структур, которые будут готовить материалы и проекты решений на заседание правительства», - сказал В.ЛУКЬЯНЕНКО.

В частности, по его словам, создан Правительственный комитет по вопросам реформ во главе с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

Кроме того, созданы комитеты по развитию отраслей экономики, по вопросам национальной безопасности обороны и ВПК, по развитию жилищно-коммунального хозяйства, по развитию агропромышленного комплекса, по вопросам гуманитарной и социальной политики, по вопросам экологии, молодежи, спорта и туризма.

Также создан отдельный комитет, который будет отвечать за вопросы подготовки и проведения в 2012 году в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу. «В целом будет работать 8 правительственных комитетов», - резюмировал В.ЛУКЬЯНЕНКО.

Приказом МВД Украины от 16 марта временное исполнение обязанностей начальника Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью Министерства внутренних дел возложено на полковника милиции Валерия КОРЯКА.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, другим приказом МВД Украины от 16 марта 2010 года полковник милиции Валерий ЛОЗОВОЙ назначен начальником Департамента Государственной автомобильной инспекции МВД Украины.

Другими двумя приказами из органов внутренних дел уволен бывший начальник ДГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ и бывший руководитель КРУ МВД Украины Николай МАЛОЙ.

Кабинет министров Украины назначил Сергея БЕДИНА директором госпредприятия «Энергорынок».

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве, со ссылкой на соответсвующее решение, принятое на заседании Кабмина в среду.

С.БЕДИН в телефонном интервью с корреспондентом УНИАН подтвердил свое назначение.

До назначения на должность директора госпредприятия 38-летний С.БЕДИН являлся директором по экономике и финансам энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго» (Запорожье) и представлял в исполнительном органе общества интересы ДТЭК сконцентрировавшей 47,46% акций генкомпании.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил себя председателем Комитета по экономическим реформам.

Об этом говорится в указе главы государства, размещенном на официальном сайте.

В состав комитета вошли от правительства премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, вице-премьер-министры Украины Сергей ТИГИПКО, Борис КОЛЕСНИКОВ, Владимир СЕМИНОЖЕНКО, Виктор СЛАУТА, Виктор ТИХОНОВ, министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО, министр Кабинета министров Украины Анатолий ТОЛСТОУХОВ.

От Администрации Президента Украины в состав комитета вошли глава АП Сергей ЛЕВОЧКИН, первый заместитель главы Администрации Президента, исполнительный секретарь комитета Ирина АКИМОВА, первый заместитель главы Администрации Президента – представитель Президента в Конституционном Суде Елена ЛУКАШ, заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН.

По согласию в комитет могут войти председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Николай ДЕРКАЧ, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики Александр ТКАЧЕНКО. Также в состав комитета вошли известные научные работники, финансисты.

Кроме того, указом утверждено положение о Комитете по экономическим реформам.

В соответствии с положением, комитет является консультативно-совещательным органом при Президенте Украины, созданным с целью внедрения системных экономических реформ, направленных на выход из финансового и экономического кризиса, на обеспечение стабильного экономического развития Украины как предпосылки роста благосостояния ее населения.

Основными задачами комитета является разработка с учетом нынешней социально-экономической ситуации в Украине и на основе лучшего мирового опыта программы экономических реформ, направленных на внедрение в жизнь предвыборной программы В.ЯНУКОВИЧА «Украина, – для людей».

Комитет будет заниматься определением направлений, приоритетов, механизмов осуществления необходимых экономических реформ и подготовкой соответствующих законопроектов для внесения Президентом Украины на рассмотрение Верховной Рады Украины, обеспечением проведения общественных обсуждений программы экономических реформ и механизмов ее внедрения с целью достижения общественного консенсуса; осуществлением постоянного мониторинга эффективности реализации программы экономических реформ и подготовкой предложений о необходимой ее коррекции.

В.ЯНУКОВИЧ разрешил комитету спрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений информацию, материалы и документы, необходимые для выполнения возложенных на него задач, приглашать на свои заседания представителей государственных органов, органов местного самоуправления, председателей региональных комитетов по экономическим реформам, представителям предприятий, учреждений, организаций, а также общественным объединениям, вовлекать приглашенные лица в обсуждение соответствующих вопросов и т. п.

Кабинет министров Украины сегодня на заседании уволил с занимаемой должности главу Государственной службы автомобильных дорог (Укравтодор) Вадима ГУРЖОСА.

Об этом УНИАН сообщили в приемной «Укравтодора».

В то же время в компании сообщили, что не владеют информацией относительно возможных назначений в компанию.

С должности председателя Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) уволен Сергей БУРЯК.

Об этом сообщается на официальном сайте ГНАУ.

Исполняющим обязанности председателя ГНАУ – начальника налоговой милиции назначен Виктор ШЕЙБУТ.

„Виктор ШЕЙБУТ хорошо знает работу налоговой службы, поскольку уже работал в структуре ГНА Украины”, - сказал во время представления руководителя ГНАУ первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

Кабинет министров Украины уволил Александру КУЖЕЛЬ с должности председателя Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Об этом А.КУЖЕЛЬ сообщила в эфире телеканала "Украина".

Как сообщил УНИАН источник в правительстве, до назначения нового руководителя Госкомпредпринимательства исполнение обязанностей главы Комитета Кабмин возложил на Владимира ЗАГОРОДНЕГО.

(УНИАН)