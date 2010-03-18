АНОНС на 18 марта

Состоится заседание Антимонопольного комитета Украины, на котором будет принято решение о деятельности Киевского горсовета в сфере перевозки пассажиров автобусными маршрутами общего пользования.

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Шестая ежегодная конференция инвесторов в Украине, проводимая ведущей инвестиционной компанией в Украине Dragon Capital. Откроет конференцию Сергей Тигипко, вице-премьер Украины, со своим докладом «Программа реформ нового правительства». Также выступит с докладом «Пути преодоления коррупции в Украине» Валерий Хорошковский, Глава СБУ. В панельной дискуссии примут участие: Андрей Гончарук, заместитель главы Администрации Президента, Макс Альер, представитель МВФ в Украине, Леонид Кожара, заместитель главы комитета иностранных дел Верховной Рады Украины, Джордж Логуш, вице-президент, Kraft Foods International и другие.

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НКРЭ проведет заседание.

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Круглый стол «Социальная ответственность малого и среднего бизнеса. Разработка «дорожной карты». Организаторы - Центр развития КСО при поддержке Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства и Организации ООН по промышленному развитию (UNIDO, Австрия). Участники: Н.Вайзарт, представитель UNIDO, А.Кужель, экс-председатель Госкомитета, О.Продан, председатель Совета предпринимателей при КМУ и др.

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Пресс-конференция на тему: ”Практические результаты работы налоговой милиции Киевской области: выявление фактов уклонения от уплаты налогов и разоблачение резонансных преступлений. Работа по борьбе с коррупцией в органах ГНС Киевской области”. Участники: первый зам.председателя ГНА в Киевской области, начальник управления налоговой милиции Александр Корняков и др.

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Пресс-конференция на тему: «Налоговая амнистия в Украине: риски и последствия». Участники: президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой, экс-председатель Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Александра Кужель и др.

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Круглый стол на тему: "Внешнеэкономическая деятельность украинских предприятий: сможет ли новое правительство быстро и эффективно решить старые проблемы". Участники: Валерий Пятницкий, зам.министра экономики Украины; Леонид Козаченко, глава Украинской аграрной конфедерации; Оксана Продан, глава совета предпринимателей при КМУ и др.

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Круглый стол "Главные угрозы экономической безопасности Украины" . Участники: Валерий Новицкий, зам.директора Институту Мировой экономики и международных отношений НАНУ; Анатолий Гриценко, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны и др.

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15-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «45 лет первого в мире выхода в открытое космическое пространство». ОО "Гильдия Рейтингов и Номинаций" (ГРИН) учредила награду "Кредо" как общественную, негосударственную награду (За вклад в развитие общества), посвященную людям, отдающим себя выполнению гражданского, служебного долга. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям

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17-30 в УНИАН состоится очередное заседание дискуссионного клуба «Экспертное мнение» на тему: «Выживание жилищно-коммунального хозяйства в условиях отсутствия государственного бюджета и реального самоуправления». Участие в дисскусии примут эксперты по вопросам ЖКХ и местных бюджетов, представители самоуправления. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям .

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Вице-премьер-министр Украины по вопросам подготовки к финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года Борис КОЛЕСНИКОВ осуществит рабочий визит в Харьков. Он планирует ознакомиться с ходом подготовки города к Евро-2012. Ожидается, что вице-премьер осмотрит международный аэропорт «Харьков», где продолжается строительство пассажирского терминала и реконструкция аэродрома, побывает на пункте пропуска через государственную границу «Гоптовка». Кроме того, Б.Колесников проведет совещание в Харьковском горсовете, а также примет участие в торжественном открытии финального этапа ІІ Малых Олимпийских игр «Дети Харькова».

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