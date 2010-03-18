Коновалюк предлагает провести выборы 7 ноября

Народный депутат Валерий КОНОВАЛЮК (Партия регионов) предлагает провести выборы в местные советы 7 ноября 2010 года, пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, вчера депутат зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о проведении выборов в местные органы власти 7 ноября 2010 года. "Эта дата в свое время связывалась с Великой Октябрьской социалистической революцией, а на уровне местных советов сегодня действительно необходимо проводить революцию", - сказал в интервью газете В.КОНОВАЛЮК.

В то же время на сайте парламента отсутствует данный проект постановления. При этом сегодня на официальном портале Верховной Рады был зарегистрирован проект закона В.КОНОВАЛЮКА про выборы депутатов в местные советы. Текст законопроекта отсутствует.

В интервью агентству УНИАН В.КОНОВАЛЮК уточнил, что в этом законопроекте он предлагает вернуться к мажоритарной системе выборов в местные советы всех уровней.

В.КОНОВАЛЮК подчеркнул, что «политическую составляющую» нужно оставить только в парламенте, а депутаты местных советов должны заниматься хозяйственными вопросами.

Отвечая на вопрос о его проекте постановления относительно проведения местных выборов 7 ноября, В.КОНОВАЛЮК отметил, что данный документ будет зарегистрирован в ВР сегодня. Он напомнил, что проведения местных выборов в этом году требует Конституция Украины. Поэтому В.КОНОВАЛЮК предлагает сначала внести изменения в законодательство относительно системы выборов, а потом проводить местные выборы.

Как сообщалось, 16 февраля парламент отменил свое решение о проведении выборов в местные советы 30 мая 2010 года.