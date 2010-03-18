В Англии безработица сократилась на 4,9%, средняя зарплата выросла на 0,9%

Великобритания. В феврале 2010 года число англичан, получающих пособие по безработице, сократилось на 32,3 тыс. человек и достигло 1,59 млн. Уровень безработицы составил 4,9%.

Великобритания. В январе 2010 года средняя заработная плата с учетом бонусов выросла на 0,9%, по сравнению с январем 2009 года.

Комментарий. Безработица падает, стоимость рабочей силы растет - что может быть лучше для английского бизнеса. Большинство аналитиков ожидало не падение, а рост безработицы. Но оказалось, что не все так плохо. Великобритания просто не имеет головной боли из-за проблем с евро.