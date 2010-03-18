В России за январь-февраль промпроизводство выросло на 5,8%
12:29, 18 марта 2010Разное
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Россия. В январе-феврале 2010 года объем промышленного производства вырос на 5,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Россия. В январе-феврале 2010 года производство легковых автомобилей выросло в 1,7 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Россия. В феврале 2010 года цены производителей промышленных товаров повысились на 2,3% против февраля 2009 года.
Комментарий. Цены растут, растет производство промышленной продукции, возрождается автопром - Россия очень удачно начала год.
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