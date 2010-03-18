В Украине за январь-февраль промпроизводство выросло на 8,8%

Украина. В январе-феврале 2010 года объем промышленного производства вырос на 8,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Украина. В январе-феврале 2010 года производство электроэнергии увеличилось на 11,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Комментарий. Украинская промышленность демонстрирует в целом положительные результаты. При чем рост промышленного производства выше, чем в России. И в этом нет ничего удивительно - по уровню падения промпроизводства в 2009 году Украины была «лидером» среди стран СНГ.