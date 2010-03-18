В США число новостроек в феврале сократилось на 5,9%
12:34, 18 марта 2010Разное
0
США. В феврале 2010 года число новостроек сократилось на 5,9%, по сравнению с февралем 2009 года.
США. В феврале 2010 года число разрешений на строительство снизилось на 1,6%, по сравнению с январем 2010 года.
Комментарий. Наверное, прав нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц, который заявляет, что до полного восстановления работоспособности экономики США еще далеко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter