В США цены производителей в феврале упали на 0,6%

США. В феврале 2010 года цены производителей упали на 0,6%, по отношению к январю 2010 года. А по отношению к февралю 2009 года - выросли на 4,4%.

Комментарий. Ряд экспертов считает, что данный показатель - положительный фактор. Их аргумент - снижение цен в производстве говорит о том, что американской экономике не грозит неконтролируемый рост инфляции. Можно согласиться, если не учитывать то обстоятельство, что американской экономике дефляция больше приносит вреда, чем инфляция. США - страна потребителей.