ГЛАВНОЕ на 18 марта (день)

Хроника дня

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Экономика

Standard & Poor’s повысило рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило суверенный кредитный рейтинг Украины по национальной шкале с «uaBBB» до «uaA». Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, рейтинговое действие последовало за повышением суверенных рейтингов Украины по международной шкале: по обязательствам в иностранной валюте — до «B-/C», по обязательствам в национальной валюте — до «В/В» 11 марта 2010 г.

«Повышение суверенных рейтингов по международной шкале, произошедшее на прошлой неделе, было обусловлено формированием нового правительства в Украине и нашим предположением о том, что это может привести к формированию более последовательной стратегии и улучшению отношений с официальными кредиторами», — заявил глава комитета Standard & Poor’s по суверенным рейтингам Джон ЧАМБЕРС.

В сообщении указывается, что рейтинги Украины по национальной и международной шкале учитывают одни и те же факторы, влияющие на кредитоспособность правительства страны. В частности, в релизе от 11 марта 2010 г. отмечалось, что позитивное влияние на рейтинги могло бы оказать укрепление политической и кредитно-денежной стабильности страны.

НБУ: рост ВВП составит в этом году 4%

Национальный банк Украины прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2010 году на уровне 4%.

Об этом заявил исполнительный директор Национального банка Украины Игорь ШУМИЛО в ходе VI ежегодной инвестиционной конференции в Киеве.

«Рост ВВП в 2010 году к 2009 году на уровне 4% является достаточно взвешенным и реалистичным», – сказал И.ШУМИЛО.

По его словам, Национальный банк Украины прогнозировал, что в прошлом году инфляция не превысит 14%, и этого результата удалось достичь.

Нацбанк прогнозирует, что в 2010 году инфляция будет менее 10%, а до 2012 года этот показатель удастся снизить до 3-5% в год.

НБУ: Внешний долг Украины в 2009 г составил 88,39% ВВП

Валовой внешний долг Украины в 2009 году увеличился на 2,3% - до 103,973 млрд. долл. (88,9% от ВВП). Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

«Существенно изменились акценты в структуре задолженности по секторам экономики страны: 2009 год был обозначен замещениям долга банковского сектора долгом секторов государственного управления и органов денежно-кредитного регулирования, доля которых в валовом внешнем долге выросла за отчетный год с 16,4% до 23,1%, а банковского - уменьшилась с 38,8% до 29,6%. Удельный вес других секторов экономики составил 47,3% против 44,8% на конец 2008 года», - говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, долг сектора государственного управления состоянием на 1 января 2010 года достиг 17,8 млрд. дол. (17,1% от объема валового внешнего долга и 15,2% от ВВП), что на 5,8 млрд. дол. (48,9%) больше, чем на начало года.

Прирост долга произошел за счет поступлений на счета правительства Украины траншей стабилизационного кредита по программе stand-by Международного валютного фонда в размере 3,1 млрд. СПЗ в ІІ и ІІІ кварталах прошлого года. Также, за счет использования в IV квартале 2009 года Правительством части от дополнительного распределения специальных прав заимствований (1,2 млрд. СПЗ), осуществленного Международным валютным фондом в интересах Украины в пределах ее квоты. Кроме того, за счет поступлений кредитных ресурсов от международных организаций экономического развития (Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развитию и Европейским инвестиционным банком) в сумме 0,2 млрд. долл.

В 2009 году Украина погасила 1,2 млрд. дол. обязательств по облигациям внешнего государственного займа 2004 года и номинированным в швейцарских франках правительственным бумагам 2006 года.

МВФ: дефицит госфинансов Украины составил 11,5% ВВП

Международный валютный фонд (МВФ) оценивает дефицит государственных финансов Украины по итогам 2009 года на уровне 11,5% ВВП.

Об этом заявил представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР в ходе VI ежегодной инвестиционной конференции в Киеве.

По его словам, в этот показатель включен дефицит государственного бюджета Украины на уровне 6,5% ВВП, дефицит НАК «Нафтогаз Украины» – 2,5% ВВП и объем средств, использованных для докапитализации коммерческих банков, – 2,5% ВВП.

Завтра будут известны выводы технической миссии МВФ

Результаты работы технической миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине будут готовы в пятницу, 19 марта.

Об этом заявил сегодня вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО в ходе VI ежегодной инвестиционной конференции в Киеве.

По его словам, уже через неделю следует ожидать приезда из Вашингтона основной миссии МВФ.

Техническая миссия МВФ работает в Киеве с 16 марта, она занимается изучением текущей ситуации в Украине.

Финансы

Бюджет на 2010 год будет консервативным

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что государственный бюджет Украины на 2010 год будет достаточно консервативным.

Об этом он заявил сегодня в ходе VI ежегодной инвестиционной конференции в Киеве.

По словам С.ТИГИПКО, вчера на заседании правительства он выступил с докладом относительно макропоказателей, которые предлагается заложить в бюджет на 2010 год. Он отметил, что макропоказатели будут достаточно консервативными, но не назвал их.

В то же время, вице-премьер подчеркнул, что они будут консервативнее, чем прогнозировал предыдущий выступающий, управляющий директор инвестиционной компании Dragon capital Томаш ФИАЛА, который спрогнозировал, что рост ВВП будет на уровне 4%, а инфляция – 10%.

Приватизация может принести в бюджет 10 млрд. грн.

В этом году от приватизации должно быть получено минимум 10 млрд. грн.

Об этом сообщил во время шестой ежегодной инвестиционной конференции в Киеве вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

По его словам, есть целый ряд привлекательных объектов, приватизацию которых можно будет осуществить в этом году.

С.ТИГИПКО также отметил, что вчера вечером представил трудовому коллективу Фонда государственного имущества его нового руководителя Владимира РЯБЧЕНКО.

«Укртелеком», «Лугансктепловоз», облэнерго могут приватизировать

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО не исключает, что в этом году будет проведена приватизация энергогенерирующих и энергораспределительных компаний, а также ОАО «Укртелеком» и ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз».

Он также заверил, что к приватизации данных объектов будут применяться новые подходы, а сама процедура приватизация будет прозрачной.

Fitch улучшило прогноз по рейтингам 9 украинских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило с «негативного» на «стабильный» прогноз по рейтингам девяти украинских банков и подтвердило все их рейтинги.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, данные рейтинговые действия последовали за проведенным агентством пересмотром с «негативного» на «стабильный» прогноза по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента («РДЭ») Украины в иностранной и национальной валюте.

В сообщении указывается, что изменение прогноза по рейтингам "УкрСиббанка", "Укрсоцбанка", банка "Форум", "ПроКредит Банка" (Украина), "Правэкс-Банка" и "ВТБ Банка" (Украина) учитывает уменьшение вероятности понижения странового потолка Украины «B-» вслед за изменением прогноза по суверенным рейтингам.

Также Fitch отмечает, что "УкрСиббанк" находится в 81-процентной собственности французского BNP Paribas («AA»/прогноз «негативный»), "Укрсоцбанк" на 95% принадлежит итальянскому UniCredit S.p.A. («A»/прогноз «негативный») через его венскую дочернюю структуру UniCredit Bank Austria AG («A»/прогноз «стабильный»). Мажоритарная доля в банке "Форум" (89%) находится в собственности немецкого Commerzbank AG («A+»/прогноз «стабильный»), "ПроКредит Банк" (Украина) на 80% принадлежит немецкому ProCredit Holding AG («BBB-»/прогноз «стабильный»), "Правэкс-Банк" находится в 100-процентной собственности итальянского Intesa Sanpaolo S.p.A. («AA-»/прогноз "стабильный"), а долей более чем в 99% в "ВТБ Банке" (Украина) владеет российский "ОАО Банк ВТБ" («BBB»/прогноз «стабильный»).

Изменение прогнозов по рейтингам находящихся в государственной собственности "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" отражает мнение Fitch о том, что, хотя способность государства предоставить поддержку в случае необходимости остается ограниченной (о чем свидетельствуют суверенные долгосрочные РДЭ на уровне «B-»), вероятность снижения такой способности теперь уменьшилась, что отражено в «стабильном» прогнозе.

Изменение прогноза по рейтингу "ПриватБанка" учитывает снижение вероятности понижения странового потолка Украины («B-») вслед за изменением прогноза по суверенным рейтингам. По мнению Fitch, текущий рейтинг "ПриватБанка" «B-» адекватно отражает риски, обусловленные существенным ухудшением качества активов в течение кризиса и потенциалом давления на капитал в случае дальнейшего увеличения обесценения кредитов. "ПриватБанк" является крупнейшим банком страны по размеру совокупных активов и базе розничных депозитов, и его рейтинги обусловлены самостоятельной кредитоспособностью банка.

Тигипко говорит про необходимость ужесточения капитализации банков

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что банкам необходимо поставить жесткие условия по капитализации.

Об этом он заявил сегодня в ходе VI ежегодной инвестиционной конференции в Киеве.

По словам С.ТИГИПКО, это должно стать одной из составляющих стабилизации ситуации в банковском секторе Украины.

При этом он отметил, что если капитализация банков будет признана недостаточной, то Национальный банк Украины должен заходить в их уставный капитал.

Также С.ТИГИПКО подчеркнул, что необходимо снять конфликт интересов, который сегодня существует в совете Нацбанка. По его словам, причиной данного конфликта является то, что членами совета состоят представители бизнес-структур, отстаивающие их интересы.

Кабмин ждет более выгодных условий размещения внешних заимствований

Украинское правительство ожидает более выгодных, чем на данный момент, условий размещения внешних заимствований.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО во время VI ежегодной инвестиционной конференции в Киеве.

По его словам, уже сегодня есть предложения о размещении внешних заимствований Украины, однако ставки по ним недостаточно подходят украинской стороне.

С.ТИГИПКО выразил уверенность, что с продолжением сотрудничества с МВФ, декларацией приверженности украинского правительства к реформам условия размещения улучшатся. «Торопиться мы не будем. Нам надо экономить на бюджете», - отметил вице-премьер.

Он также сообщил, что украинское правительство планирует ориентироваться на внешние заимствования, поскольку они на сегодня более привлекательны, чем внутренние заимствования.

ТЭК

Цена газа для Украины должна быть почти как для Беларуси

Цена на российский газ для Украины не должна быть намного выше цены на газ для Беларуси.

Об этом заявил сегодня вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО в ходе VI ежегодной инвестиционной конференции в Киеве.

По его словам, было бы логично, чтобы Украина имела цену на российский газ, близкую к цене на него в Беларуси.

С.ТИГИПКО также отметил, что цена на газ ни в коем случае не должна быть на уровне среднеевропейской. По его словам, не может быть и речи о каких-то политических уступках со стороны Украины взамен на снижение стоимости газа для нее. С.ТИГИПКО считает, что Украина должна в полной мере использовать свои возможности как страны-транзитера газа.

«Мы должны говорить о реальных европейских ценах на газ и реальных европейских тарифах на транзит», – сказал С.ТИГИПКО.

При этом он подчеркнул, что «Нафтогаз Украины» должен самостоятельно рассчитываться за потребленный газ. Для этого следовало бы повысить цены на газ для населения, однако, отмечает вице-премьер, сегодня сделать это крайне сложно.

Выходом из ситуации С.ТИГИПКО видит пересмотр цены на российский газ, поставляемый в Украину. При этом решение о стоимости газа должно приниматься на двусторонних украинско-российских переговорах, подчеркнул он.

Транспорт

АМК: оснований для повышения цен на проезд в городском транспорте нет

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сегодня не видит оснований для повышения цен на перевозку пассажиров в Киеве и других городах.

Об этом заявил журналистам после заседания Комитета и.о. главы комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

«На сегодня мы не видим оснований для повышения цен на пассажирские перевозки в столице и других городах», - сказал он.

При этом А.МЕЛЬНИЧЕНКО поручил отделениям АМКУ проверить ситуацию с перевозками на рынке перевозок пассажиров транспортом общего пользования в других регионах.

Сегодня на заседании Антимонопольный комитет рассматривал состояние перевозок в городе Киеве.

Киеву поручено разобраться с тарифами в маршрутках

Антимонопольный комитет Украины (АМК) обязал Главное управление транспорта Киевской городской государственной администрации (КГГА) в течение месяца инициировать внесение изменений в договора об организации перевозок пассажиров автобусными маршрутами общего пользования в режиме маршрутного такси относительно порядка пересмотра тарифов.

Как установил комитет, на рынке пассажирских перевозок автобусными маршрутами общего пользования в режиме маршрутных такси в Киеве, где предоставляют услуги 62 перевозчика, большинство из которых частные, еще в 2008-2009 годах у перевозчиков истекли сроки действия договоров на осуществление перевозок на свыше 100 из 263 маршрутов. Таким образом, эти маршруты должны были быть выставлены на конкурс, однако многие уже год и больше работают без конкурса, вне правового поля, отмечалось на заседании.

В связи с этим АМК рекомендовал Киевсовету и постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта и связи принять действенные меры для обеспечения соблюдения Главным управлением транспорта КГГА конкурсных основ по отбору перевозчиков для организации перевозок пассажиров в Киеве в режиме маршрутных такси.

Кроме того, АМК обязал Главное управление транспорта КГГА на протяжении одного месяца инициировать внесение изменений в договора об организации перевозок пассажиров автобусными маршрутами общего пользования в Киеве в режиме маршрутного такси, предусмотрев при этом тариф или стоимость проезда и порядок их изменения.

Как сообщил исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО, сегодня очевидно, что на рынке перевозок маршрутными такси в Киеве существует ряд проблем. В частности, Киевсовет не обеспечил надлежащего контроля за деятельностью Главного управления транспорта КГГА относительно проведения конкурсного отбора перевозчиков. Это привело к тому, что в некоторых случаях перевозчики не соблюдают условий перевозок, нарушают законодательство, безосновательно повышают стоимость проезда. В частности, А.МЕЛЬНИЧЕНКО поручил комитету разобраться с системой вхождения на рынок перевозок тех предприятий, которые не прошли конкурсного отбора и не получили законных оснований для выхода на рынок. «Эти действия необходимо рассматривать как антиконкурентные действия не только власти, но и перевозчиков, потому что здесь есть признаки договоренностей», – отметил он.

Столица

Киевляне пьют воду из Десны

Для обеспечения киевлян качественной питьевой водой во вторник была запущена в работу плавучая насосная станция «Роса-300», которая будет перекачивать воду из р. Десна, где она чище, на Днепровскую водозаборную станцию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации со ссылкой на начальника Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Виталия ПШЕНИЧНОГО.

“Чтобы поддерживать качество воды на надлежащем уровне, во вторник вечером оперативно была запущена в работу плавучая насосная станция «Роса-300», которая перекачивает воду из Десны на Днепровскую водозаборную станцию. Таким образом, мы берем 80% воды из Десны, где она чище, и только 20% – из Днепра. После чего вода приводится к нормам соответствующего Госстандарта и подается киевлянам», – сообщил В.ПШЕНИЧНЫЙ.

Он заверил, что сегодня качество питьевой воды в столице отвечает всем государственным санитарным требованиям.