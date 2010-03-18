Кабмин обещает вдвое сократить число проверяющих организаций
"Сегодня имеем 86 проверяющих организаций. Мы сделаем все, чтобы сократить это число вдвое, а может и больше", - сказал он на инвестиционной конференции в Киеве в четверг, организованной инвесткомпанией "Драгон Капитал".
По словам вице-премьера, правительство также намерено существенно сократить виды лицензированной деятельности и внедрить принцип "молчаливого согласия".
Тигипко также сообщил о планах принять в 2010 году налоговый кодекс.
"Возможно, его вступление в действие начнется уже со следующего бюджетного года", - добавил он.
Вице-премьер выразил уверенность, что правительство сможет в 2010 году улучшить ситуацию для работы малого бизнеса, в частности в налоговой сфере, однако будет четко следить за тем, чтобы крупный бизнес не использовал эти схемы для уклонения от налогов.