Кабмин обещает вдвое сократить число проверяющих организаций

Правительство Украины намерено существенно улучшить инвестиционный климат в стране за счет мер по дерегуляции экономики, в частности, вдвое сократить число проверяющих организаций, заявил вице-премьер Сергей Тигипко, сообщает Дело

"Сегодня имеем 86 проверяющих организаций. Мы сделаем все, чтобы сократить это число вдвое, а может и больше", - сказал он на инвестиционной конференции в Киеве в четверг, организованной инвесткомпанией "Драгон Капитал".

По словам вице-премьера, правительство также намерено существенно сократить виды лицензированной деятельности и внедрить принцип "молчаливого согласия".

Тигипко также сообщил о планах принять в 2010 году налоговый кодекс.

"Возможно, его вступление в действие начнется уже со следующего бюджетного года", - добавил он.

Вице-премьер выразил уверенность, что правительство сможет в 2010 году улучшить ситуацию для работы малого бизнеса, в частности в налоговой сфере, однако будет четко следить за тем, чтобы крупный бизнес не использовал эти схемы для уклонения от налогов.