В «Фокстроте» снова «минус» 50% на технику

Киев. «Цены пополам» - именно такой приятный сюрприз ожидает посетителей некоторых супермаркетов сети «Фокстрот. Техника для дома» в отдельных городах Украины в субботу, 20 марта. Акция будет действовать в 28 магазинах по всей Украине – в Донецкой, Луганской, Волынской, Киевской, Одесской областях, в Крыму, а также в Донецке, Киеве, Днепропетровске, Хмельницком, Ужгороде, Николаеве и Одессе. Кроме того, акция пройдёт и в 2 молдавских супермаркетах «Фокстрот» в Кишинёве. Скидки -50% коснутся техники всех товарных категорий. Акционные предложения будут действительны только 20 марта, с 14:00 до 19:00 и только в определённых магазинах.

«Новогодние распродажи закончились, прошло 8 Марта, а кто-то так и не успел приобрести необходимую в быту технику. Поэтому мы решили запустить акцию «Цены пополам». Предложение будет действовать по всей Украине, как в больших, так и в маленьких городах. Советую просто следить за анонсами, о данном мероприятии будут информировать СМИ в каждом городе», - отметила руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и CRM Оксана ВОРОБЬЁВА.

Аналогичная акция уже запускалась сетью «Фокстрот» в начале декабря в киевском супермаркете «Фокстрот» по адресу: просп. Московский. В этот раз жители и гости Киева могут приобрести технику с 50-процентной скидкой в магазине на Чоколовском бульваре, 19а.

Справка УНИАН. Компания «Фокстрот. Техника для дома» была основана в 1994 году и на сегодняшний день является безусловным лидером украинского рынка по розничной продаже аудио-, видео-, бытовой техники и электроники в сетевом сегменте. Состоянием на 18 марта 2010 года компания насчитывает 270 торговых точек, из них сеть «Фокстрот. Техника для дома» - 202 супермаркета, сеть «FoxMart» - 35 гипермаркетов, стоковые центры «Техношара» - 30, салоны «Фокстрот. Цифровая техника» - 3. Компания представлена в 102 областных и районных центрах Украины, общая торговая площадь объектов составляет более 200 000 кв. м. В 2007 году компания вышла на международную арену и представлена в Молдове. Доля рынка конечного потребления БТиЭ составляет более 20%.