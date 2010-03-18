Янукович находится в постоянном диалоге с Медведевым

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что находится в постоянном диалоге со своим российским коллегой Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ по решению актуальных вопросов взаимоотношений двух государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

Он сообщил, что в настоящее время возобновлена эффективная работа комиссии как рабочей структуры двух президентов. В частности, в рамках этого органа отрабатывается повестка дня визита президента РФ в Киев 17-18 мая.

«Во время этого визита мы примем ряд решений, в первую очередь, по улучшению торгово-экономических отношений, а также по другим проблемам, которые уже многие годы не рассматривались и не решались», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также подчеркнул, что оба президента находятся в постоянном диалоге, и многие вопросы решают лично по телефону.