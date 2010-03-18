Состоится заседание Совета министров иностранных дел СНГ

26 марта в Москве на заседании Совета министров иностранных дел СНГ будет рассмотрено 18 вопросов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на брифинге в Москве сообщил официальный представитель МИД России Андрей НЕСТЕРЕНКО.

«26 марта 2010 года в Москве состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ. Оно пройдет под председательством министра иностранных дел Российской Федерации как страны, председательствующей в СНГ в течение 2010 года. В повестке дня предстоящего заседания 18 вопросов, касающихся различных направлений многостороннего взаимодействия в рамках Содружества»,- сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

Он отметил, что особое место займет тематика 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В частности, министры иностранных дел рассмотрят проект Обращения глав государств-участников СНГ к ветеранам фронта и труженикам тыла государств-участников Содружества в связи с празднованием годовщины Победы.

В случае принятия соответствующего решения СМИД документ будет представлен главам государств на предстоящем 8 мая неформальном саммите СНГ в Москве.

Планируется также обсудить вопросы содействия действующим в странах Содружества ветеранским организациям в решении стоящих перед ними общественно-значимых социальных задач и проведения в образовательных учреждениях государств-участников СНГ единого урока, посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, добавил он.

По словам А.НЕСТЕРЕНКО, важное место в повестке дня занимает тема внешнеполитического взаимодействия государств СНГ.

«Панируется провести углубленный обмен мнениями по актуальным вопросам международной политики, в частности, касающимся деятельности ОБСЕ в контексте председательства Казахстана в этой организации в 2010 году, а также продвижения российской инициативы по Договору о европейской безопасности», - сказал он.

А.НЕСТЕРЕНКО отметил, что министры рассмотрят итоги реализации Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2009 год и утвердят План на 2010 год.

Кроме того, сообщил А.НЕСТЕРЕНКО, по традиции, значительное внимание предполагается уделить гуманитарному сотрудничеству. В частности, в рамках развития взаимодействия в образовательной сфере министры рассмотрят проект Решения о придании федеральному государственному учреждению «Московский государственный университет геодезии и картографии» статуса базовой организации государств-участников СНГ по подготовке кадров в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.

А.НЕСТЕРЕНКО подчеркнул, что солидный блок вопросов связан с проблематикой обеспечения безопасности и сотрудничества по линии правоохранительных органов стран Содружества. В частности, министры рассмотрят проекты государств СНГ о межгосударственном розыске лиц и противодействии коррупции, а также о внесении изменений и дополнений в Положение о Координационном совете генеральных прокуроров СНГ.

«Будет обсужден проект Протокола о внесении изменения в Соглашение об образовании Совета руководителей миграционных органов государств участников Содружества Независимых Государств», - сообщил А.НЕСТЕРЕНКО.

По его словам, в рамках совершенствования военного сотрудничества предполагается рассмотреть проект Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о сотрудничестве по обеспечению единства измерений в вооруженных силах государств-участников проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации.

В то же время А.НЕСТЕРЕНКО сообщил, что предусмотрено обсуждение работы СНГ в сфере мониторинга выборов в государствах Содружества, путей совершенствования деятельности наблюдательных миссий СНГ и Межпарламентской ассамблеи СНГ как важного фактора обеспечения объективности и сбалансированности международного наблюдения за выборами на постсоветском пространстве.

Также министры рассмотрят промежуточные итоги выполнения Плана основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития СНГ, утвержденной главами государств в октябре 2007 года. В этой связи планируется обменяться мнениями относительно внесения в План возможных коррективов, направленных на его актуализацию в свете задач совершенствования работы Содружества и его механизмов, сообщил А.НЕСТЕРЕНКО.

«Министры должны согласовать вопросы, касающиеся сроков проведения предстоящих заседаний Советов глав государств и правительств, а также принять некоторые решения организационного и кадрового характера», - подчеркнул он.