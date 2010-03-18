Правительство определило вопросы в компетенции вице-премьеров

Кабинет министров Украины издал распоряжение “Об определении вопросов, принадлежащих к компетенции первого вице-премьер-министра Украины, вице-премьер-министров и министра Кабинета министров Украины”.

Данным распоряжением предусмотрено, что к компетенции первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА принадлежат вопросы:

подготовки и выполнения Программы деятельности Кабинета министров Украины, выполнения общегосударственных программ экономического и социального развития; повышения отечественного потенциала по экспорту продукции, которая производится на предприятиях отраслей национальной экономики, защиты и поддержки национального товаропроизводителя; инвестиционно-инновационной политики в реальном секторе экономики; ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы; охраны труда и промышленной безопасности; топливно-энергетического комплекса, обеспечения энергетической и ядерной безопасности государства; развития энергорынка, электроэнергетики, угольной, газо- и нефтедобывающей отрасли; энергосбережения, диверсификации источников поставок энергоносителей, в том числе альтернативных; промышленности; космической деятельности; транспорта и связи; развития торгово-экономического сотрудничества со странами СНГ; связей с Верховной Радой Украины.

К компетенции вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО принадлежат вопросы:

проведение экономических реформ, экономической, ценовой, регуляторной политики, формирования позитивного инвестиционного имиджа Украины; реформирования отношений собственности, управления объектами государственной собственности и приватизации государственного имущества; статистики и бухгалтерского учета; развития предпринимательства; демонополизации и развития конкуренции; защиты прав потребителей; стандартизации, метрологии и сертификации; государственного материального резерва и государственных закупок; совершенствования системы функционирования банковских и небанковских финансовых учреждений, развития рынка капитала и его инфраструктуры; регулирования рынков финансовых услуг, ценных бумаг и фондового рынка; реформирования публичной администрации; международной интеграции, в частности ВТО, сотрудничества с международными организациями и иностранными государствами; координации политики интеграции Украины в ЕС; евроатлантической интеграции Украины; сотрудничества с Советом Европы; адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза; трансграничного сотрудничества; сотрудничества с Представительством Украины при Европейском Содружестве (Европейском Союзе); привлечения и использования внешней и международной технической помощи, сотрудничества с международными финансовыми организациями; взаимодействия Кабинета министров Украины с Национальным банком, Сбербанком, Укрэксимбанком и другими банками, Торгово-промышленной палатой, фондовыми и валютными биржами.

К компетенции вице-премьер-министра Украины Бориса КОЛЕСНИКОВА принадлежат вопросы:

экологической безопасности; использования и охраны природных ресурсов; регулирования земельных отношений и их реформирования; развития лесного и водного хозяйства; деятельности средств массовой информации, развития информационной сферы; физической культуры и спорта, подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу; туризма; семьи и молодежи.

К компетенции вице-премьер-министра Украины Владимира СЕМИНОЖЕНКО принадлежат вопросы:

здравоохранения; образования; научно-технической и инновационной политики; интеллектуальной собственности; культуры, охраны национального культурного наследия; рекламы, выставочной деятельности; межконфессиональных и межнациональных отношений; благотворительности и гуманитарной помощи; социальной политики; политики денежных доходов, занятости населения, трудовой миграции; надзора за соблюдением законодательства о труде; издательского и архивного дела; обеспечения защиты общественной морали; государственной языковой политики; прозрачности и открытости деятельности органов исполнительной власти, развития коммуникации власти и общества, создания благоприятных условий для развития гражданского общества; взаимодействия органов исполнительной власти с Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания, Национальным трехсторонним социально-экономическим советом, Национальной службой посредничества и примирения, Украинским координационным комитетом содействия занятости населения, Украинским национальным фондом “Взаимопонимание и примирение” при Кабинете Министров Украины, объединениями профсоюзов и работодателей, другими объединениями граждан, а также связей с объединениями украинцев за рубежом.

К компетенции вице-премьер-министра Украины Владимира СИВКОВИЧА принадлежат вопросы:

обеспечения государственного суверенитета, обороноспособности и национальной безопасности; мобилизационной подготовки и мобилизации; ресурсного обеспечения военных формирований и правоохранительных органов; функционирование оборонно-промышленного комплекса; военно-технического сотрудничества, экспорта и импорта товаров военного и специального назначения и двойного использования, экспортного контроля; реализации избыточного военного имущества; правоохранительной деятельности, в том числе защиты государственной границы и борьбы с налоговыми правонарушениями; предотвращения и противодействия коррупции; предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; реализации правовой политики; миграции и беженцев; организации взаимодействия с органами прокуратуры и судебной системы; информационной безопасности.

К компетенции вице-премьер-министра Украины Виктор СЛАУТЫ принадлежат вопросы:

развития агропромышленного комплекса; создание инфраструктуры продовольственного рынка, обеспечения продовольственной безопасности государства; мелиорации земель.

К компетенции вице-премьер-министра Украины Виктора ТИХОНОВА принадлежат вопросы:

развития регионов; административно-территориальной реформы; реформирования органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на местном и региональном уровне; градостроения, архитектуры и строительства, промышленности строительных материалов; жилищной политики и реформы жилищно-коммунального хозяйства; сохранения традиционного характера среды исторических ареалов населенных мест, памятников архитектуры и градостроения, благоустройства и инженерной инфраструктуры территорий населенных пунктов; организации работы органов исполнительной власти по нормативно-правовому регулированию вопросов избирательного процесса и создания Государственного реестра избирателей.