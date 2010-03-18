Янукович уволил ряд глав ОГА

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил ряд глав облгосадминистрации в связи с истечением срока полномочий Президента Украины.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

Освобождены Владимир ЛОГВИНЕНКО от должности председателя Донецкой областной государственной администрации, Борис СИЛЕНКОВ от должности председателя Херсонской областной государственной администрации, Александр АНТИПОВ от должности председателя Луганской областной государственной администрации, Алексей ГАРКУША от должности председателя Николаевской областной государственной администрации, Олег ГАВАШИ от должности председателя Закарпатской областной государственной администрации, Николай СЕРДЮК от должности председателя Одесской областной государственной администрации, Александр СТАРУХ от должности председателя Запорожской областной государственной администрации, Виктор ВАКАРАШ от должности председателя Киевской областной государственной администрации, Юрий ЗАБЕЛА от должности председателя Житомирской областной государственной администрации, Владимир КУЛИШ от должности председателя Черновицкой областной государственной администрации, Иван ГАВЧУК от должности председателя Хмельницкой областной государственной администрации.