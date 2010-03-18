Цушко: Президент поставил Минэкономики задачу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наряду с другими основными задачами поручил Министерству экономики усилить одну из основных функций экономического ведомства – планирование и прогнозирование.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономики, об этом заявил министр экономики Василий ЦУШКО во время оперативного совещания с составом министерства.

В числе первоочередных вопросов, стоящих перед экономическим ведомством, В.ЦУШКО назвал: разработку Государственной целевой программы социально-экономического развития; проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» и Антикризисной программы правительства, а также углубление сотрудничества с международными финансовыми организациями и привлечение других международных кредиторов.

В.ЦУШКО отметил, что важнейшими задачами деятельности правительства является преодоление последствий мирового финансового кризиса путем введения стратегических реформ и возобновления доверия граждан к власти.

Среди других задач правительства В.ЦУШКО отметил важность выполнения в полном объеме закона о социальных гарантиях, улучшении инвестиционного климата в государстве, усилении сотрудничества с Международным валютным фондом, Национальным банком Украины, дерегулирование предпринимательской деятельности, подготовку к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, координированность действий центральных и региональных органов власти, а также построение партнерских отношений с оппозицией и тому подобное.

«Перед нами стоит нелегкое задание, поэтому уже сегодня нужно настойчиво работать над разработкой стратегических реформ для улучшения условий жизни людей и быстрейшего выхода Украины из кризиса», - подчеркнул В.ЦУШКО.