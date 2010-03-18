Главное на 18 марта (вечер)

Финансы

Национальный банк Украины (НБУ) уточнил данные по платежному балансу Украины по итогам 2009 года.

Так, согласно информации, обнародованной на сайте НБУ, дефицит счета текущих операций в прошлом году составил 1,801 млрд. долл. США (по предварительным данным, которые были обнародованы в январе т.г., дефицит составлял 1,940 млрд. долл.).

НБУ также откорректировал показатель дефицита по финансовому счету за 2009 год, который оценивается в 11,925 млрд. долл. (предварительный показатель – 11,786 млрд. долл.).

Несмотря на указанную коррекцию, общий дефицит платежного баланса Украины за 2009 год остался на уровне 13,726 млрд. долл.

Министерство финансов не исключает, что публичный выпуск евробондов Украины может состояться в мае-июне текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра финансов Украины Андрей КРАВЕЦ сегодня на пресс-конференции.

“Публичный выпуск (евробондов – УНИАН) может состояться в мае-июне – это оптимистический прогноз сроков”, - сказал А.КРАВЕЦ.

По его словам, двумя самыми важными предпосылками выхода на внешний рынок являются принятие реалистичного бюджета на текущий год и возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом.

В Минфине также заявляют, что последнее улучшение рейтингов Украины международными рейтинговыми агентствами является хорошей предпосылкой для формирования приемлемой цены на заимствования Украины.

Кабинет Министров Украины назначил Александра ТАРАНА председателем Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям (Госинвестиций).

Об этом УНИАН сообщили в агентстве.

Напомним, с октября 2009 года должность председателя Госкоминвестиций занимала Людмила СУПРУН.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ безотлагательно на правительственном уровне отработать вопрос о подготовке и дальнейшем утверждении в Верховной Раде нового Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня в Симферополе в ходе встречи с руководителями АР Крым.

«Запишите как поручение премьер-министру – рассмотреть вопрос и определить сроки по подготовке и принятию на законодательном уровне нового Налогового кодекса», - сказал Президент и отметил, что проведение налоговой реформы является одним из приоритетов новой украинской власти.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9660/7,9745, к 12:00 сузился спрэд 7,9680/7,9730. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 7,9640/7,9690 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:45 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9692.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2725/28, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2725/27. К закрытию цены выросли 0,2729/31. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,2126 (+0,0648).

Новости ТЭК

Московский Патриархат ходатайствует перед правительством России о предоставлении возможности украинским предприятиям химической промышленности напрямую закупать газ у «Газпрома» и других российских газодобывающих компаний.

Соответствующая просьба содержится в письме Московского Патриархата в адрес ПЕРВОГО заместителя председателя правительства РФ, председателя совета директоров ОАО «Газпром» Виктора ЗУБКОВА, копией которого располагает УНИАН.

В частности, в письме, датированном 26 февраля 2010 года, за подписью председателя отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества, говорится, что поводом для обращения Патриархата к ПЕРВОМУ вице-премьеру стало письмо главы Совета химиков Украины Алексея ГОЛУБОВА.

«Поводом для настоящего обращения к Вам (В.ЗУБКОВУ – УНИАН) послужило поступившее на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла письмо президента Союза химиков Украины А.ГОЛУБОВА с просьбой ходатайствовать перед правительством России о предоставлении возможности ОАО «Газпром» и другим компаниям, занимающимся добычей природного газа, напрямую сотрудничать с химическими предприятиями Украины, используя толлинговые схемы либо поставляя газ по ценам, позволяющим выпускать им конкурентоспособную продукцию» (когда ГОЛУБОВ направил свое письмо – не уточняется – УНИАН).

В письме Патриархат просит ПЕРВОГО вице-премьера России «обратить внимание» на позицию А.ГОЛУБОВА, «принимая во внимание существенную помощь, которую оказывают Украинской православной Церкви Московского Патриархата предприятия химической промышленности Украины».

О выполнении просьбы А.ГОЛУБОВА Патриархат проинформировал президента Союза химиков Украины письмом от 11 марта, копия которого также имеется в распоряжении УНИАН.

В свою очередь, представитель Московского Патриархата в телефонном разговоре подтвердил корреспонденту УНИАН факт существования такого письма. В то же время, он добавил, что своим письмом в адрес В.ЗУБКОВА Патриархат не брал на себя никаких обязательств, а лишь отреагировал на просьбу отраслевой общественной организации Украины. При этом, собеседник агентства отметил, что разного рода просьб и обращений на имя Патриарха Кирилла приходит достаточно много, и Патриархат старается не оставлять их без внимания.

Украина в январе-феврале т.г. увеличила экспорт электроэнергии на 57,2% (на 358,7 млн. кВт/ч). по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., до 985,9 млн. кВт/ч .

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики.

Согласно сообщению, в частности, в указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию вырос в 3,6 раза - до 226,5 млн. кВт/ч, в Словакию сократился почти вдвое - до 229,6 млн. кВт/ч, в Румынию - вырос 2,8 раза - до 186,5 млн. кВт/ч.

"Укринтерэнерго" в январе-феврале т.г. поставило в Беларусь 466,8 млн. кВт/ч электроэнергии, тогда как в январе-феврале 2009 г. поставки в эту страну не осуществлялись.

Польша в январе-феврале т.г. не импортировала украинскую электроэнергию.

НКРЭ решила выдать 10 областным газоснабжающим компаниям лицензии на осуществлении деятельности по распределению природного и нефтяного газа, и на поставку газа по регулируемому тарифу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения комиссия приняла на заседании в четверг.

В частности, лицензии выданы компаниям «Днепропетровскгаз», «Львовгаз», «Мелитопольгаз», «Житомиргаз», «Макеевкагаз», «Закарпатгаз», «Мариупольгаз», «Черкассыгаз», «Луганскгаз» и «Тернопольгоргаз».

Лицензии выданы сроком на 5 лет в связи с окончанием срока действия старых лицензий.

Окружной административный суд Киева остановил действие постановления Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины №224 относительно осуществления хозяйственной деятельности по распределению природного, нефтяного газа и газа угольных месторождений (метана) на территории Винницы и Винницкой области в зоне расположения распределительных газопроводов, находящихся в собственности и пользовании ОАО «Винницагаз».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГП "Нафтогазмережи", предприятие подало иск к НКРЭ о признании недействительным постановления от 11.03.2010 г. № 224, которым комиссия выдала лицензию «Винницагаз» на поставку газа по регулируемому тарифу на 5 лет.

Суд определил, что постановление противоречит действующему законодательству Украины по вопросам лицензирования и ставит под угрозу безопасность и бесперебойность газоснабжения в Винницкой области.

Кроме этого, на основании предоставленных фактов суд установил, что ДП «НАФТОГАЗМЕРЕЖИ» как лицензиат, в пользовании которого находятся государственные газораспределительные сети, проводит работу по поставке и распределению природного газа потребителям, однако средства за эту работу получает ОАО «Винницагаз», что приводит к значительным убыткам государственной компании.

«Таким образом, государственный оператор газовых сетей – ГП «Нафтогазмережи» остается единственным балансодержателем газораспределительных сетей на территории Винницкой области, и осуществляет безопасную и бесперебойную транспортировку и реализацию природного газа потребителям области по регулируемому тарифу», - отмечено в сообщении.

Социальная политика

По состоянию на 1 января 2010 года в Украине насчитывается 283 тысячи 408 государственных служащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника Главного управления государственной службы Украины Александр ШЕВЧЕНКО.

Он пояснил, что эта цифра на 2,5% ниже, чем в 2009 году, когда чиновников в Украине насчитывалось 290 тысяч 765 человек.

Снижение числа госслужащих А.ШЕВЧЕНКО объяснил жесткими ограничениями по фонду оплаты труда госслужащих, а также мораторием, введенным с 1 декабря 2008 года, на замещение вакантных должностей на госслужбе.

А.ШЕВЧЕНКО также сообщил, что чиновников первой категории в Украине насчитывается 339 человек, второй категории – 1597, третьей категории – 7353, а чиновников четвертой-седьмой категории – 274 тысячи 119. В то же время, соотношение числа госслужащих к численности населения Украины составляет 0,7%.

По его словам, в России этот показатель составляет 0,8%, в Германии – 3%, во Франции – 4,9%, Польше – 0,6%, Австрии – 5,9%, Словакии – 2,2%.

А.ШЕВЧЕНКО пояснил разные показатели по ряду стран тем, что в разных странах разные категории граждан относятся к государственным служащим. Например, во Франции таковыми являются медицинские работники, которые в Украине относятся к так называемой категории бюджетников.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует провести на будущей неделе совещание по вопросам пенсионной реформы.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом глава государства сказал на встрече с региональным активом Крыма в Симферополе.

«Пенсионная реформа была остановлена, и последние пять лет эта сфера практически не реформировалась. Думаю, уже на будущей неделе я проведу такое совещание», – в частности, сказал В.ЯНУКОВИЧ, напомнив, что на сегодняшний день дефицит Пенсионного фонда составляет около 22 млрд. грн., а уровень пенсий в Украине приблизительно на 40% ниже, например, чем в России.

«В самые оптимальные сроки будем пытаться, как минимум, уравнять украинские пенсии с российскими», – сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что выступает за справедливый подход в назначении пенсий, в частности, с обязательным учетом стажа и условий работы. Кроме того, в ходе подготовки и проведения пенсионной реформы будет изучаться мировой опыт, а также будут учитываться последствия кризиса.

(УНИАН)