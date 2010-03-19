АНОНС на 19 марта

Президент Украины Виктор Янукович проведет первое заседание новосозданного Комитета по экономическим реформам. Во время этого первого организационного заседания будут сформированы рабочие группы по направлениям проведения стратегических реформ и назначены их руководители.

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Премьер-министр Украины Николай Азаров осуществит рабочую поездку в Днепропетровскую и Донецкую области.

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Состоится заседание Пленума Верховного Суда Украины. Пленум рассмотрит вопрос об обращении к Конституционному Суду Украины с конституционным представлением о конституционности положений Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно подведомственности дел, связанных с социальными выплатами» от 18 февраля 2010 года № 1691-VI. В первом чтении запланировано обсудить вопрос о практике рассмотрения судами гражданских дел в наказном производстве. Также речь пойдет о внесении изменений и дополнений в постановление Пленума ВСУ от 16 апреля 2004 года № 7 “О практике применения судами земельного законодательства при рассмотрении гражданских дел”.

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Президент Украины Виктор Янукович встретится с представителями Всеукраинских профессиональных союзов и профессиональных объединений.

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Пресс-конференция на тему: «Инвестиции в отечественную экономику: кредит доверия возобновлен? Как им воспользуется Украина?». Участники: Анатолий Кинах, председатель УСПП; Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ и др.

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На сайте РБК-Украина состоится он-лайн конференция с Виталием Антоновым, главой Наблюдательного Совета ПАО «Концерн Галнафтогаз», президентом «Универсальной инвестиционной группы».

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Будет работать горячая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии министра охраны окружающей природной среды Украины Виктора Бойко, по результатам которой состоится брифинг для СМИ.

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Пресс-конференция на тему: «Разумный дом» - путь к энергосбережению и повышению уровня жизни?» Как внедрить в Украине автоматизированное управление домами? Участники: Артем Ковальчук, директор Центра энергетики стабильного развития НТУ “КПИ”; Олег Розумовский, технический директор департамента инженерных систем корпорации - интегратора в отрасли телекоммуникационных и информационных технологий и др.

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Пресс-конференция по случаю проведения Второй Европейской TOCICO конференции - «Испытание кризисом». Инициатор - украинская консалтинговая компания Apple Consulting® в партнерстве с TOC Sprendimai (Литва) и при поддержке международной сертификационной организации TOCICO (США).

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