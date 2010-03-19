Янукович назначил глав облгосадминистраций

Президент Украины Виктор Янукович назначил глав 14 областных государственных администраций. Накануне он уволил 11 губернаторов, которые ранее были назначены предшественником Януковича на посту главы государства - Виктором Ющенко. Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства в четверг.

Сообщается, что Янукович назначил Валерия Голенко главой Луганской областной государственной администрации, Анатолия Гриценко главой Херсонской областной государственной администрации, Михаила Добкина главой Харьковской областной государственной администрации, Николая Круглова главой Николаевской областной государственной администрации, Александра Ледиду главой Закарпатской областной государственной администрации, Эдуарда Матвийчука главой Одесской областной государственной администрации, Бориса Петрова главой Запорожской областной государственной администрации, Александра Вилкула главой Днепропетровской областной государственной администрации, Анатолия Близнюка главой Донецкой областной государственной администрации, Василия Берташа главой Ровенской областной государственной администрации, Василия Ядуху главой Хмельницкой областной государственной администрации, Михаила Папиева главой Черновицкой областной государственной администрации, Анатолия Присяжнюка главой Киевской областной государственной администрации, Сергея Рыжука главой Житомирской областной государственной администрации.

В состав Украины входят 24 области, Автономная Республика Крым и два города республиканского значения, права которых приравнены к правам административных областей – Киев и Севастополь.