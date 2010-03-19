Янукович определил численность работников своей Администрации

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утвердил структуру и предельную численность работников Администрации Президента.

В указе "Вопросы Администрации Президента Украины", обнародованном на сайте главы государства, в частности, сказано, что предельная численность работников Администрации Президента Украины составляет "424 штатные единицы".

Также Президент определил структуру своей Администрации:

глава Администрации Президента Украины;

два первых заместителя главы Администрации Президента Украины, в частности, первый заместитель главы Администрации Президента Украины - представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины;

семь заместителей главы Администрации Президента Украины, в том числе заместитель главы Администрации Президента - руководитель Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства, заместитель главы Администрации Президента - руководитель Главного управления Государственного Протокола и Церемониала, заместитель главы Администрации Президента - руководитель Главного управления по вопросам региональной и кадровой политики, заместитель главы Администрации Президента Украины - руководитель Главного управления документального обеспечения;

Пресс-секретарь Президента Украины;

Пресс-служба;

советники Президента Украины.

В структуру Администрации Президента вошли также следующие управления: Главное управление Государственного Протокола и Церемониала; Главное управление по вопросам региональной и кадровой политики; Главное государственно-правовое управление; Главное управление документального обеспечения; Главное управление по гуманитарным и общественно-политическим вопросам; Главное управление международных отношений; Главное управление по вопросам судебной реформы и судоустройства; Главное управление по вопросам оборонной политики и деятельности правоохранительных органов; Главное управление социально-экономической политики; Главное контрольное управление; Главное управление по вопросам коммуникаций; Управление организационного обеспечения, Управление по подготовке выступлений Президента Украины, Управление по обеспечению связей с Верховной Радой Украины и Кабинетом Министров Украины, Управление по обеспечению связей с Конституционным Судом Украины и представительства интересов Президента Украины, созданных им вспомогательных органов и служб в судах; Управление по вопросам обращений граждан; Управление государственных наград, Управление по вопросам помилования, Управление по вопросам гражданства; Режимно-секретный отдел.

Указом поручено утвердить схему распределения обязанностей между главой Администрации Президента Украины, его первыми заместителями и заместителями, закрепление за ними структурных подразделений.

Документ предусматривает, что штатное расписание Администрации Президента Украины в рамках предельной численности ее работников утверждается в установленном порядке главой Администрации.

Кроме того, Кабинету Министров Украины поручено определить условия оплаты труда работников Администрации Президента Украины и решить в установленном порядке вопрос отнесения соответствующих должностей работников Администрации Президента к категориям должностей государственных служащих.